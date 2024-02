DEGUSTAZIONI DIDATTICHE Tre appuntamenti per conoscere i capisaldi della cucina parmigiana e gustarli in ricette... chich! 29 febbraio 2024 IL PARMIGIANO REGGIANO Vita, morte, miracoli e... cibo chic 21 marzo 2024 PROSCIUTTO E... FICHI Analisi, degustazione, confronti e... cibo chich 18 aprile 2024 I VINI DEI COLLI DI PARMA Conoscere, degustare, servire e... cibo chich Per info 320 864 8480