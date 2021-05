IL TEAM CROCIATI PARMA RINNOVA IL SODALIZIO CO IL TORINO F.C. ACADEMY FINO AL 2024

Torino Academy : avanti insieme 🤝 È con immenso orgoglio e soddisfazione che il Team Crociati comunica di aver rinnovato per altri tre anni l'affiliazione alla Torino Academy 🔝 In questo modo la nostra realtà potrà dare continuità a questo progetto che ci vede affiancati non solo ad una delle realtà calcistiche più storiche di Italia 🇮🇹, ma soprattutto ad un settore giovanile di primissimo livello che è un punto di riferimento in questo ambito. Essere seguiti dai tecnici granata, poter usufruire dei loro insegnamenti e metodologie, confrontarsi con loro, vivere esperienze meravigliose come andare allo stadio a seguire la Serie A o partecipare ai tornei organizzati dalla Academy, ha permesso alla nostra società di fare un ulteriore passo avanti.🏟️🌏 Il rinnovo triennale siamo sicuri che ci permetterà di crescere ancora di più sotto tanti punti di vista e raggiungere, affiancati dalla Torino Academy, altri splendidi traguardi ⚽🏅 Il Presidente Luigi Pinello Ringrazia il Direttore Teodoro Coppola del Torino F.C Academy, i componenti del Consiglio Direttivo del Team Crociati Parma, i Collaboratori, gli Istruttori, le Famiglia e in primis tutti i nostri Ragazzi che sono i veri Protagonisti di tutto. Avanti tutta 💛