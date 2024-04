il verde pubblico di Parma diventa produttore di fieno ?

Gallery





Una buona notizia: hanno iniziato a tagliare l’erba nelle aree verdi di Parma! Ma perché l’erba non viene raccolta? Il capitolato dice chiaramente che in quasi tutte le aree verdi e le aiuole l’erba deve essere raccolta per il primo taglio. Invece l’erba viene lasciata sul terreno in andane e cumuli e, a peggiorare la situazione, viene tagliata grossolanamente con una trincia e non sminuzzata come sarebbe obbligatoriamente previsto e non viene tagliata attorno alle piante. Anche nelle rotatorie, dove l’erba dovrebbe essere raccolta sempre, cumuli di erba bene in vista rendono evidente la sciattezza con cui viene curato il verde a Parma. Oltre al degrado ed all’infeltrimento del prato, erba ed erbacce tagliate e lasciate sul terreno in particolare vicino ai giochi bimbi e nelle aree cani possono creare gravi problemi per spine e forasacchi. Tutti capiamo che non raccogliere l’erba costa molto meno a chi deve fare il lavoro, ma i cittadini pagano perché l’erba venga raccolta. Non possiamo pensare che la cosa sia sfuggita alla capacità e attenta vigilanza di chi del Comune ha la responsabilità del verde pubblico e quindi ci chiediamo: come verranno recuperati questi soldi in modo che non siano un regalo pagato coi soldi dei cittadini a favore delle imprese e cooperative? Il capitolato di appalto del verde è pubblico e può essere scaricato dal sito del Comune https://www.comune.parma.it/it/amministrazione/documenti-e-dati/bandi-e-avvisi/bandi-di-gara/servizi/affidamento-del-servizio-di-gestione-e-manutenzione-del-verde-pubblico-del-comune-di-parma-suddiviso-in-3-lotti-per-il-triennio-2024-2026-con-la-possibilita-di-rinnovo-per-un-ulteriore-anno. Vigiliamo tutti in modo che la nostra bella città sia ordinata e pulita come amiamo!