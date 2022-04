Buongiorno, ho fatto questa foto per far sapere alla cittadinanza che al cimitero di Parma S.pellegrino sono ancora chiusi i servizi igienici dopo un anno che la pandemia si è quasi conclusa. Faccio anche sapere che ho scritto una email all'Ade segnalando la problematica ma fino ad ora non ho ricevuto risposta. Questi signori dovrebbero sapere che al cimitero si recano anche le persone anziane di cui alcune sono incontinenti ed hanno bisogno di bagni disponibili. Spero che pubblicate questa mia segnalazione. Grazie