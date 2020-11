Inno alla creatività. Racconti Fiabeschi Di Andreina Chiari Branchi e Maddalena Chiari – Edizioni Edicta, Parma - 2020

In un anno così particolare, che ci costringe a trascorrere molto più tempo tra le mura domestiche, cosa c’è di meglio che un buon libro di racconti? Nell’anno del centenario della nascita di Gianni Rodari, Andreina Chiari Branchi e la figlia Maddalena Chiari hanno dato alle stampe, per Edicta Edizioni di Parma, “Inno alla creatività. Racconti fiabeschi”. Un volume quindi di fiabe, che in 112 pagine di grande formato raccoglie otto racconti inediti, scritti a quattro mani e illustrati dalle fotografie di Maddalena Chiari. Il volume segue il precedente “Tra favola e mito” che nel 2017 ha ottenuto il Premio Firenze per la Narrativa, sottolineando la vena creativa di Andreina Chiari Branchi, vincitrice del Premio Europeo Selma Lagerlof e per un decennio presidente del Comitato Unicef cittadino e vincitrice di un Premio S. Ilario. «Disinibire una mente, renderla libera di incontrare creature magiche e rassicuranti cavalieri, di arrivare a stagni incantati per parlare con creature mai esistite o ascoltare un segreto custodito da una principessa prigioniera vuol dire consegnare ai bambini una chiave di uscita dal mondo che li circonda, una strada per una felicità a portata di mano. Un percorso interiore che nelle mie favole - ha dichiarato alla Gazzetta di Parma Andreina Chiari Branchi - trova anche valori etici, un insegnamento morale. Un bambino che impara a giocare libero coi suoi pensieri sarà un adulto capace di immaginare un mondo nuovo e migliore. Ecco perché continuo a scrivere favole». «Immortalando oggetti, soprammobili, monili, giocattoli ho cercato di dare loro un’anima. Con l’uso di luci, ottiche e surreali “mise en scene” ho cercato di dare agli oggetti un’anima, espressioni umanizzate, facendoli diventare gli inusuali protagonisti dei magici intrecci che si rincorrono nelle pagine», ha aggiunto Maddalena Chiari. Il volume è stato patrocinato dal Comune di Parma dal Museo Glauco Lombardi, dall’Università Popolare di Parma, dall’Associazione Niccolò Paganini Parma, dall’Ordine Costantiniano di San Giorgio e da Le Viole Amatori Parma Il Rugby. È disponibile nelle migliori librerie cittadine al prezzo di 18 euro, oppure richiedendolo direttamente presso l’editore scrivendo all’indirizzo info@edicta.net Titolo: Inno alla creatività. Racconti fiabeschi Autori: Andreina Chiari Branchi, Maddalena Chiari Editore: Edicta Edizioni, Parma Anno: 2020 Pagine: 112 Formato: 4° (cm 29x21), a colori con immagini di grande formato Prezzo di vendita: 18,00 €