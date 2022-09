LABORATORIO DI TEATRO - OPEN-DAY AL PECADO LAB LUNEDI' 26 SETTEMBRE

Dopo la pausa estiva ripartono i Laboratori di Teatro & Gioco Scenico del PECADO, il lab divenuto negli anni il punto di riferimento per la recitazione del nuovo Distretto Cinematografico della città e per tutto il quartiere Cinghio, ad opera del gruppo artistico PE.CA.DO. formato da tre ottimi professionisti parmigiani noti alla comunità per i loro importanti curriculum teatrali e cinematografici: Davide Pedrini, Fabrizio Careddu e Mariangela Dosi. Le cerimonie di presentazione del annata 22/23 sono iniziate la scorsa settimana Sabato 17 Settembre con l'inaugurazione della mostra fotografica intitolata "RANE - Scatti dai testi di un'antica Grecia" che sarà accessibile gratuitamente a tutta la cittadinanza negli spazi della Sala Grande di OFFICINA Arti Audiovisive in Via Mafalda di Savoia 17/a al Cinghio per tutto il mese di Settembre ed Ottobre. I 22 scatti che compongono la mostra sono stati catturati dal Circolo Fotografico TANNETUM durante le 8 repliche del Saggio di fine anno del PECADO Lab 21/22 tenutosi lo scorso Giugno in quartiere Cinghio dal titolo "RANE" ovvero un viaggio attraverso diversi stralci dai testi di Euripide, Eschilo e Sofocle tenuti insieme, attraverso un brillante stratagemma teatrale, dal filo conduttore de "LE RANE" di Aristofane. Prima del vero e proprio inizio fissato per Ottobre il PECADO Lab offre a tutti gli interessati, appassionati ma anche semplicemente ai curiosi 2 lezioni GRATUITE che si terranno negli spazi di OFFICINA Lunedì 26 Settembre sia alle 18 che alle 20.30. Informazioni al numero 329 804 62 67. E' gradita la prenotazione. La partecipazione alla lezione di prova è gratuita e non vincolante. Il Laboratorio è aperto a tutti "senza limiti" di età o di preparazione teatrale. Il Lab come ogni anno terminerà poi a Giugno con un nuovo Saggio che rientrerà nel progetto PARCOSCENICO che dalla pandemia vede lo spettacolo di fine corso in versione itinerante nei parchi del Cinghio per almeno 4 repliche. Coloro che aderiranno al Laboratorio avranno anche la possibilità di prendere parte ai progetti del Gruppo Artistico PE.CA.DO. tra i quali svetta la novità del 22/23 sui Flaneur, i poeti fannulloni che Baudelaire ribattezzò così poiché andavano a zonzo per Parigi declamando versi in cambio di un bicchiere di vino. E allora il prossimo 1 Novembre PE.CA.DO. ne inaugurerà uno spettacolo in versione parmigiana dal titolo "Flanör - Perdersi per Parma" in cui gli spettatori potranno passeggiare per i luoghi più suggestivi della città accompagnati da una una poesia o da un passo di letteratura mentre sorseggiano un calice di buon vino. Tutti i riferimenti ai vari progetti e alle novità sono reperibili sulle pagine Facebook e Instagram: PECADO LAB.