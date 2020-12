libro Dillo a CurvyPride - storie di Vita

Buongiorno, sono Valentina, risiedo nella provincia di Parma da quando sono nata. Da poco è uscita l'antologia in oggetto in cui mi hanno scelta oltre ad altri 32 autori con la partecipazione dell'attore e doppiatore LUCA WARD (maggiori dettagli nel comunicato sottostante)Mi piacerebbe ne parlasse il vostro quotidiano.Attendo Vs riscontro.Cordiali saluti e Buone feste,Valentina Comunicato stampaPubblicazioneantologia DILLO ACURVY PRIDEun altropasso della curvy, inclusion &diversity revolutionPREFAZIONE DI LUCA WARDOMAGGIO DI TONY SANTAGATA Dal 8 dicembre in tutte le librerie edito daGiraldi Editore Bodyshaming, rivincita, violenza fisica e verbale, tradimenti, amore, ricercadell’autostima e della felicità sono solo alcuni dei temi affrontati nel libro Dillo a Curvy Pride a cura di AntonellaSimona D’Aulerio, i cui protagonisti sono i vincitori del contest letterariopromosso dalla Giraldi Editore in collaborazione con l’Associazione Curvy Pride– APS.La forza diDillo a Curvy Pride è rappresentatadai suoi autori, persone normali che potrebbero essere un’amica, unvicino di casa o una sorella, che con coraggio e generosità hannoraccontato scorci della loro vita, episodi ed emozioni troppo spesso tenutinascosti perfino allo sguardo delle persone più care.Liberarsidai pregiudizi, lottare contro il bullismo, ribellarsi a stereotipi nocivi epericolosi, credere nelle proprie potenzialità e iniziare ad amareincondizionatamente, partendo innanzitutto da se stessi, sono i valoridell’Associazione Curvy Pride – APS a cui la Giraldi Editore devolverà unaparte del ricavato della vendita del libro.L’idea di Dillo a Curvy Pride nasce con lapubblicazione del libro La mia resilienza in un corpo morbido diMarianna Lo Preiato (Presidentessa dell’Associazione), a cura di Marzia DiSessa, sempre edito dalla Giraldi Editore. Marianna ha passato il testimone a33 protagonisti “perché” ha pensato “se aprire il mio cuore e affrontare glispettri del passato sta facendo così bene a me lo farà sicuramente anche aglialtri”. Come scriveLuca Ward (attore, doppiatore, direttoredi doppiaggio) nella prefazione: “Raccontaree raccontarsi oggi è inteso anche come forma di terapia di guarigione e lapotenza del racconto ci aiuta a comprendere che non siamo soli nelle nostredifficoltà ma tutti, anche le persone che a noi sembrano serene, felici oapparentemente arrivate, vivono o hanno vissuto i loro spazi d’ombra. Tantoprima capiremo che questo è assolutamente normale, tanto prima riusciremo aduscire dal nostro guscio e a superare le nostre paure”.L’obiettivo dell’antologia è trasmettere un messaggio di speranza in un futuromigliore per le tante persone che avranno ilcoraggio di guardare in faccia le loro vite, capire quello che voglionomigliorare e muoversi per raggiungere tale obiettivo! DILLOA CURVY PRIDEStorie di vitaA cura di Antonella Simona D’AulerioGiraldi Editorepp 222 € 14,00 e-book € 7,49 In venditain tutte le librerie, sul sito della casa editrice (www.giraldieditore.it) e sututte le piattaforme on line Incollaborazione con AssociazioneCurvy Pride – APScurvypride@gmail.com – 3478264983www.curvypride.itInstagram:@curvypride_officialTwitter: @curvypride_realFacebook: Curvy Pride