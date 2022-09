Maleducazione e inciviltà

Non se ne può più di ciclisti e e-bikers nonchè di monopattini senza luci, catarifrangenti e avvisatori acustici. Se un automobilista investe uno di questi scellerati passa un guaio serio, assicurazione, avvocati spese che lievitano per colpa di chi se ne frega, oppure tenta proprio di essere investito per racimolare denaro. E' mai possibile che la polizia municipale non inizi a sanzionare questi personaggi che vagano nel buio più totale senza segnalare la propria presenza.