MANIFESTAZIONI CONTRO IL GREEN PASS E PER LA LIBERA SCELTA. PARMA NON MOLLA!

Continuano senza interruzione le proteste dei cittadini di Parma contro il green pass e per la libertà di scelta, organizzate dal gruppo Voce del verbo in collaborazione con il sindacato Fisi e altri gruppi. Tra cortei per le vie della città, sit-in e dibattiti in piazza, Parma continua a manifestare il suo dissenso al lasciapassare. "Questa lotta che stiamo portando avanti non è solo per noi, ma è per tutta l'umanità", dicono gli attivisti in piazza. Parma sta portando avanti una lotta di valori e di ideali, affrontando in piazza importanti tematiche sociali quali l'amore, la solidarietà, la fratellanza, la libertà e il rispetto per la vita di tutti (animali compresi). La lotta contro il green pass continua in tante città italiane, e anche Parma non molla. "La gente come noi non molla mai", come ha cantato sabato 5 marzo la Banda della Liberazione, ospite a Parma in Piazza della Pace. E dalla piazza no green pass parmense arriva un chiaro invito alla pace con il messaggio "not in my name": non in mio nome. Ruggiero Katia referente Meta Parma e Avi Parma