MOSTRA DI ANTONIO LONGO ALLA GALLERIA ART&CO

A Parma décollages imperdibili che celebrano le icone pop contemporanee. Il 23 ottobre 2021, dalle ore 18:30, presso la galleria d'arte ART&CO di Parma in borgo Palmia 4/B, verrà inaugurata la mostra dell'artista Antonio Longo. L’esposizione, visitabile dal 23 ottobre al 20 novembre 2021, ospita oltre venti opere tra le più rappresentative dello straordinario artista cuneese. Il maestro Longo, è celebre per i suoi décollages su tela, i cui soggetti sono personaggi iconici che hanno lasciato un segno indelebile nell'immaginario collettivo oppure indimenticabili volti del mondo cinematografico e fumettistico. Durante la serata sarà presentato il libro d'arte monografico di Antonio Longo, a cura di Alice Pezzali e Serena Baccaglini - edito da Silvana Editoriale - che contiene una vasta selezione dell'ultima produzione dell'artista. Grazie ad ART&CO e ai galleristi Simone Viola e Tiziano Giurin, l’artista dalle mille sfaccettature, capace di celebrare innumerevoli icone pop contemporanee, giunge nel suggestivo borgo di Parma per permettere ai visitatori e collezionisti di immergersi negli aspetti più affascinanti della sua produzione. Con il décollage, tecnica artistica che consiste nel procedimento opposto al collage, per cui invece di aggiungere degli elementi all'opera, si parte da un oggetto artistico dal quale vengono staccate delle parti, oggi Longo è considerato il successore di Mimmo Rotella, precursore delle composizioni artistiche composte da manifesti strappati. Nato a Torino nel 1960 ma cuneese d'adozione, Longo crea da vent'anni décollage su legno e su tela. Le sue opere sono state esposte in mostre di successo sia in Italia (Cuneo, Torino, Milano, Viareggio, Perugia, Verona e Lecce), che all'estero (Mosca, Istanbul, Kiev, Praga, Sochi, Berlino, Cannes, Varsavia e Monaco). Dal testo che accompagna il libro d'arte dell'artista: ”Antonio Longo ruba i personaggi e i volti delle proprie opere alla cultura pop, reinterpretandoli attraverso messaggi nascosti nelle sue creazioni. Nulla nelle opere di Longo è, infatti, fortuito, nonostante la tecnica dello strappo abbia tradizionalmente un'impronta di casualità: l'artista prepara personalmente gli strati che verranno poi strappati, sapendo sempre cosa lasciare nascosto e cosa mostrare, in un gioco di sguardi e di rimandi che trasporta lo spettatore quasi nell'intimo del personaggio. Nonostante questo, da grande artista qual è, Antonio Longo non intacca mai l'immediatezza dell'opera, raccontando ogni volta una storia diversa, come un bravo attore quando improvvisa sul palco e sbalordisce il pubblico”. L'artista prenderà parte alla mostra inaugurale del “Palazzo delle Arti” ART&CO Lecce, che aprirà ufficialmente le porte al pubblico l'11 dicembre 2021. L’esposizione sarà una vera e propria celebrazione del lungo percorso della galleria stessa: magnifiche opere di artisti storicizzati e contemporanei che hanno arricchito le mostre organizzate in tutti gli anni di fervente attività di ART&CO. Orari galleria: Dal lunedì al venerdì: 10:30 – 13:00 / 15:00-19:00 Sabato: 10:30 - 13:00 Possibilità di visite su appuntamento Ingresso gratuito