Da lunedì 26 settembre a sabato 22 ottobre 2022, presso l'antica legatoria "L'Artigiana", a Parma, in via Nino Bixio 92, si terrà la mostra di alcune opere inedite (quadri e poesie) di Alfredo Mistrali, intrigante personaggio ed eclettico artista, nato e vissuto a Parma (1899-1989). Entrata libera in orari di negozio.