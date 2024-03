Mostra personale di Giorgio Marinoni al Grand Hotel de la Ville

PARMA – Dopo il successo della mostra sfilata 'Il Culto di Lympha' il pittore Biellese Giorgio Marinoni inaugura a Parma presso il prestigioso Hotel de La Ville, in Largo Piero Calamandrei 11, la sua personale. Ciò avviene grazie alla Associazione Culturale Pavel A. Florenskij guidata da Andrea Aglani e avrà apertura tutti i giorni dalle 10.30 alle 22.00 con inaugurazione Sabato 9 marzo alle 18, con una presentazione di Andrea Guasco, anch'egli biellese come Marinoni che cura le esposizioni del pittore pollonese da alcuni anni. Il titolo della mostra è 'Impressioni di paesaggio' , titolo che ben sintetizza i concetti pittorici di Marinoni : l'artista infatti è un acquarellista atipico, ben lontano dallo stile tipico di chi usa questa tecnica secondo canoni di 'macchie di colore', ma che usa il colore per realizzare dei quadri di stampo paesaggistico molto aderenti alla realtà e al tempo stesso con uno stile più impressionistico che realista. Ciò è figlio dell'evoluzione di Marinoni che dopo alcuni anni di olio su tela passa all'acquerello trovando la sua dimensione personale nel solco della scuola pittorica locale che da Delleani passa per Bozzalla e Castaldi e arriva proprio a Marinoni. Anche e soprattutto per questo percorso personale e storico la neve ha assunto un ruolo importante, così come le Alpi Biellesi, ma da tempo trovano spazio nella produzione dell'artista anche paesaggi urbani ( da qui il successo delle due mostre 'Scorci di vita urbana' del 2020 e del 2023). Dopo la tradizionale esposizione a Sordevolo, nella sua Valle Elvo, di Natale 2023 presso la sala 'Villaggi d'Europa', Marinoni è stato chiamato per gli eventi di apertura di 'Pesaro, città italiana della cultura 2024' con altri artisti dalla Associazione Culturale Pavel A. Florenskij che ha ha fatto sfilare con modelle quadri e sculture presso il prestigioso 'Alexander Palace Hotel Museum' ( ritenuto uno dei 10 hotel più belli d'Europa ), albergo unico nel suo genere che ha al suo interno circa 300 opere d'arte di stampo moderno e contemporaneo. Da quel successo del gennaio scorso ecco allora pronta la personale di Parma con la stessa struttura organizzativa che fa di Marinoni uno degli artisti più in crescita del panorama artistico nazionale. Non mancheranno nella mostra anche vedute della città di Parma e dei suoi scorci.