Motociclista fastidioso

Sono a Parma da qualche giorno ( zona piazzale Pablo/ viale Piacenza) e immancabilmente tutte le sere un motociclista « allieta » le nostre serate con una moto smarmittata che crea un rumore fastidiosissimo. L’ ho beccato anche nel pomeriggio e ho notato che il ragazzo , spavaldo, si diverte a rombare con il suo gioiellino. Mi chiedo: é possibile che non sia stato ancora fermato da un vigile che possa controllare se la moto sia in regola con quella marmitta? Io resterò ancora per qualche giorno ma per i parmensi sarà un incubo !