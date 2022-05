NEL GIORNO MONDIALE DELL'AMBIENTE MANIFESTAZIONE A LANGHIRANO CONTRO APERTURA ACCADEMIA DEL PROSCIUTTO

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le associazioni animaliste parmensi hanno organizzato una manifestazione in memoria di Cuore, il maialino bruciato in un forno fusorio per un esperimento giudiziale. La protesta è prevista domenica 5 giugno 2022 alle ore 15.30 in Piazza Garibaldi a Langhirano contro l'apertura dell'accademia del prosciutto di Parma, in occasione del giorno mondiale dell'ambiente. A breve infatti a Langhirano in provincia di Parma inizieranno i lavori per la costruzione di una "scuola del prosciutto di Parma", un'accademia del prosciutto che verrà costruita entro giugno 2023. Nonostante la sensibilità sempre maggiore dei cittadini verso la sofferenza animale, nonostante l'informazione attuale sempre più in aumento e la scelta di un numero sempre maggiore di persone che scelgono di non mangiare più animali, nonostante tutto, si sta progettando una nuova struttura di sfruttamento animale, una struttura con tanto di macchinari, una sorta di prosciuttificio in miniatura, una vera e propria scuola del prosciutto dove verrà insegnato agli studenti a trasformare gli animali in cibo. Le associazioni spiegano le loro ragioni con un un comunicato, ricollegando il tutto alla "No non è bastata l’emergenza climatica a fermare gli allevamenti intensivi, non è bastato l’allarme degli scienziati a fermare la produzione intensiva di carne e salumi. Non è bastata una zoonosi e una pandemia a far capire che bisogna iniziare a rispettare la natura e gli animali, nonostante gli appelli per diminuire la produzione e contrastare gli allevamenti intensivi, invece di fermarsi si pensa ad aumentare ancora la produzione nel futuro! E c'è soprattutto una cosa essenziale che si sta ancora una volta dimenticando: gli animali sono esseri senzienti! Saremo in piazza a ricordarlo, e a difendere la loro vita, perchè lo sfruttamento animale deve finire. Uccidere gli animali sta distruggendo il pianeta e la nostra stessa specie, soprattutto moralmente, perchè quello che succede agli animali negli allevamenti e nei mattatoi è terribile. Bisogna capire che è ora di fermarsi, e di rendere vita, libertà e dignità anche agli animali, esseri senzienti ancora imprigionati e uccisi. Dobbiamo andare verso la chiusura degli allevamenti e dei mattatoi, non si tratta di "diminuire", ciò che davvero bisogna fare è smettere totalmente e definitivamente di imprigionare e macellare animali, ma non si smetterà mai finchè continueranno ad investire su nuove strutture che continuino sulla via dello sfruttamento animale. Per questo diciamo no all'apertura dell'accademia del prosciutto di Parma, e chiediamo che il progetto venga interrotto, oppure convertito verso le nuove scelte vegetali, in linea con il progresso attuale. Un’accademia di prodotti vegetali, invece di una scuola di prodotti animali recanti dolore e sofferenza, sarebbe in linea con le scelte green di tante aziende che stanno puntando al vegetale per il rispetto del pianeta, degli umani, e degli animali che sono esseri senzienti e hanno diritto a vivere.” La manifestazione sarà in difesa di tutti i suini, esseri senzienti, e in memoria di Cuore, il maialino bruciato per un esperimento giudiziale. Cuore era un cucciolo, era rinchiuso in un allevamento, nato per essere ucciso, come tutti i suini utilizzati per produrre il cosiddetto prosciutto. Il maialino Cuore non sarà dimenticato, e faremo in modo che la sua storia possa servire ad aiutare tutti gli altri animali rinchiusi negli allevamenti e dimenticati dalla società, come se fossero nulla, eppure sono creature, con sentimenti, paure, voglia di vivere. Saremo in piazza per i suini e per tutti gli animali, per ricordare che "sono tutti Cuore", e che è ora di capirlo e di cambiare, per il bene di tutti. Le associazioni: Avi Parma, Enpa Parma, Meta Parma, Oipa Parma, Parma Etica, Salviamo i macachi di Parma. Link evento in memoria di Cuore: https://fb.me/e/38p10fiLI Animali Uccisi ogni giorno nel Mondo: mezzo miliardo di animali ogni giorno; 19 milioni di animali ogni ora; oltre 300.000 animali ogni minuto; oltre 5.390 animali al secondo.