Parmigiano in Asia

Vola a Daegu (Corea del Sud) Giulio Riccò, baritono parmigiano di 21 anni. Ad attenderlo niente meno che uno dei teatri più prestigiosi al mondo ed il primo per importanza in Corea del Sud: la Daegu Opera House. Il teatro coreano ospiterà il 7 e 8 Ottobre il “Don Giovanni” di Mozart che andrà in scena con la regia di Adrian Schvarzestein, la direzione d’orchestra del Maestro Daniel Smith e la partecipazione di Riccò nel ruolo di “Leporello”. Il teatro di Daegu che da vent’anni desta l’ammirazione del mondo, vanta anche il primato di aver ospitato la prima opera in Corea del Sud. La produzione del “Don Giovanni” che sbarcherà in Corea nei prossimi giorni, ha debuttato con successo al Teatro Comunale di Ferrara lo scorso Luglio con artisti scelti tra più di 350 candidati dal leggendario Maestro Leone Magiera, scopritore di talenti del calibro di Luciano Pavarotti e Mirella Freni. In questo stimolante contesto di interculturalità, anche Parma potrà dire o meglio cantare, la sua…