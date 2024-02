Pista ciclabile o pedonale

Gallery















Salve ho inviato tramite l’applicazione comune chiamo la segnalazione che potete vedere assieme alla risposta del servizio incaricato,sono rimasto sorpreso dalla risposta perché nella mia completa ignoranza pensavo che dopo aver speso soldi per fare tale opera ci fosse anche una manutenzione delle tanto pubblicizzate piste ciclabili o simili,non sapevo che si potesse andare per sentieri senza andare per monti,tra l’altro asfaltati .La pista è lunga circa 5-600 ma la parte centrale è abbastanza normale ma l’inizio è la fine sono in queste condizioni,a parte il ponticello a metà che funge da casa ai senzatetto,grazie nel caso voleste dar risalto a tale inconveniente