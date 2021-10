Pokéria by NIMA inaugura a Parma

Il pokè firmato Pokéria by NIMA continua la serie di aperture in diverse regioni italiane, inaugurando giovedì 14 ottobre, il suo diciassettesimo ristorante a Parma, in Strada Giuseppe Mazzini 10/a. Diventato anche in Italia un apprezzato street-food, è già una realtà amata e conosciuta in molte città italiane, da Milano a Firenze, da Roma a Genova, da Torino a Bergamo e Verona: ora il pokè firmato NIMA proverà a conquistare gli esigenti palati degli abitanti di Parma, considerata la capitale del buon cibo e da sempre meta di gourmet. Il brand infatti è oggi presente sul mercato con 17 ristoranti, aperti dal 2018 ad oggi. Ma cos’è il pokè? Salutare e veloce, il pokè è l’irresistibile piatto che mixa sapientemente pesce crudo e ingredienti italiani serviti con riso: un’esplosione di sapori ad ogni boccone, frutto del connubio vincente tra cucina hawaiiana, giapponese e italiana. La ricetta di Pokéria, declinata attraverso innumerevoli varianti da provare in base ai propri gusti e all’umore del momento, è senza dubbio uno degli elementi fondanti del successo del marchio, ma non l’unico: insieme alla cura di ogni singolo piatto e all’ambiente giovane, fresco e ricercato nei dettagli di stile, l’“ingrediente segreto” è rappresentato dalla visione dei due giovani soci fondatori, Marco Perego e Nicolò Caparra che si dichiarano soddisfatti dei risultati raggiunti sinora ed entusiasti per la nuova apertura parmense, e che di recente hanno accolto nel team un terzo investitore. “Abbiamo progetti ambiziosi per i prossimi mesi e per i prossimi anni: ci piacerebbere raggiungere con i nostri piatti tutte le regioni italiane e da oggi ci sentiamo un poco più vicini a questo obiettivo anche grazie all’ingresso nel Gruppo di un terzo investitore che ha creduto in noi e in Goodeat” dichiara Nicolò Caparra, CEO del Gruppo Goodeat.”È stato appena varato un aumento di capitale complessivo in equity di 5 milioni di euro e abbiamo anche rafforzato l’headquarter con 6 figure che si occupano di controllo di gestione, risorse umane, tesoreria e acquisti. Stiamo insomma “diventando grandi”, un passo dopo l’altro, un ristorante dopo l’altro: questa apertura a Parma ne è un esempio”. “Siamo entusiasti di poter aprire il diciassettesimo ristorante col brand Pokéria: il nostro personale obiettivo sarà quello di regalare anche qui a Parma l’esperienza di assaporare piatti sani, freschi, leggeri a una clientela sempre più esigente, sorprendendola con abbinamenti inediti e sapori originali e garantendo sempre la massima qualità degli ingredienti” dichiara Marco Perego, socio fondatore di Pokéria by NIMA. “In questo progetto Nicolò e io crediamo moltissimo e siamo felici che i clienti stiano apprezzando le nostre proposte, scegliendo sempre più numerosi i nostri pokè. Anche in Emilia Romagna, terra del buon cibo e patria di una vera e propria cultura gastronomica, siamo certi che Pokéria saprà dimostrarsi capace di conquistare una folta schiera di gourmet, grazie alle sue proposte fantasiose e creative eppure legate a una tradizione tutta italiana”. Pokéria by NIMA è parte di GOODEAT Group - un’azienda solida e innovativa nel settore della ristorazione di cui fa parte anche il brand NIMA Sushi, che ha raggiunto accordi con le migliori società di delivery sul territorio, diventando già il ristorante più ordinato nelle città di Milano e Firenze.