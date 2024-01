Racconti di PodFest Collecchio, 20 gennaio 2024

Sabato 20 gennaio, Collecchio si mette all’ascolto! Collecchio, 20/1/2024 - Podfest, il primo Festival del Podcast di Parma, si ripropone in una nuova e coinvolgente esperienza denominata "Racconti di Podfest". L'appuntamento si terrà sabato 20 gennaio 2024, presso la sala Civica I Prati a Collecchio (PR), promettendo un'immersione totale nell'affascinante universo dei podcast. L'evento, organizzato dagli ideatori di Podfest in collaborazione con Echo Media, è strutturato in due momenti distinti, offrendo una panoramica completa sul podcasting e i suoi molteplici ambiti. Programma Dettagliato: Dalle 17:30 alle 18:30: Fiorella Guerra intervista Eugenio Cau Eugenio Cau, autore di "Globo", podcast de Il Post, condividerà la sua esperienza di autore di un podcast giornalistico, raccontandoci come nasce e si sviluppa un prodotto giornalistico di alto livello. Dalle 18:30 alle 19:30: Valerio Nicolosi Autore di "Racconti da Gaza" e "L'orso", porterà sul palco un contenuto inedito sull’attualità della guerra a Gaza e sul ruolo del giornalismo nelle zone di guerra Dalle 19:30 alle 20:30: Aperitivo presso Linsolito Bar Uno spazio informale per interagire e condividere esperienze con gli ospiti e gli organizzatori. Dalle 20:30 alle 21:30: Giorgia De Carolis Autrice de "Nella Trappola della Setta", aprirà la serata dedicata al true crime con un intervento sul tema dei movimenti settari Dalle 21:30 alle 22:30: Registrazione live di "Direful Tales" con Valentina Poddighe Valentina Poddighe di Direful Tales, accompagnata dalle musiche di Dimensional Bleed, proporrà la registrazione live di una puntata inedita di uno dei podcast indipendenti di true crime maggiormente apprezzato dal pubblico. La partecipazione è gratuita ed offerta dall'amministrazione comunale di Collecchio - Nessuna prenotazione richiesta, l'accesso sarà libero fino a esaurimento posti. L'iniziativa è resa possibile grazie al patrocinio del Comune di Collecchio, alla collaborazione con Cooperativa sociale EMC2 - Linsolito Bar e Garabombo-, al sostegno di Coop Alleanza, e alla partnership con Gruppo Cooperativo AuroraDomus, Officina Giovani Collecchio, Proloco di Collecchio e Biblioteca Comunale di Collecchio. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'evento www.comune.collecchio.pr.it/ e pagina Instagram @podfest.it