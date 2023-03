S E S T O S E N S O - serata per sole donne

In occasione della festa della donna, venerdì 10 marzo Chiara e Stefano organizzano, presso il rinnovato “il pozzo e la macina country-chic b&b”, il primo evento dell’anno: “Sesto senso”: cena-degustazione “guidata” con momenti di narrazione e racconto. La serata, riservata unicamente a un pubblico adulto e femminile, vedrà l’allestimento di diversi tavoli ospitati all’interno della “sala del mulino”, avrà inizio alle 20.00 e si baserà sul servizio di 6 portate intervallate da momenti di intrattenimento e di partecipazione attiva delle gentili ospiti. Il menù sarà il seguente: Aperitivo di benvenuto Prugna dolce con pancetta croccante in abbinamento a un calice di vino Primo antipasto Fragola-mammella Futurista (ricotta, Campari, fragole) Secondo antipasto Tris di patate “fantasia” Primo piatto Bis di primi (Gnocchetti di castagne con burro e salvia, Tortelli al cioccolato con gorgonzola e pere) in abbinamento a due calici di vino Secondo piatto Bruschette e spiedini “fai da te” (a base di affettati, crostacei, frutta e verdure) Dessert Tre sinfonie di dolce Acqua, caffè, vino e digestivo incluso: 40 euro a persona Prenotazione obbligatoria – Posti limitati info@bbilpozzoelamacina.it; 347 841 5234 (Call & WhatsApp)