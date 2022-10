Serata pink party

🌸🎀🍕Cena "Pink Party"🌸🎀🍕 (Graditi accessori in rosa! Evento aperto a tutti) Sabato 15 ottobre h 20,30 presso Osteria La Bastia ☎️per prenotazioni: 3420729706 Via Bastia 4 - Pieveottoville (PR) In compagnia di Dj Gallo 🎶🎵 *Menù fisso € 20,00* - Pizza Margherita - Salumi - Torte della casa ❣️Bere ESCLUSO❣️ Evento su Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0344NpcQFLxSc2WzqRLEiqojpmx3x1pFrHUchQsDePQ41y6BFdVwCLgG1SW8pbxUzwl&id=100063767521558 In questa occasione (per chi vorrà) sarà possibile acquistare i calendari 2023 di felicità Formosa (con contributo min12€). Il ricavato andrà a scopo benefico per l oncologia di Parma 💞 : https://www.ao.pr.it/sostieni-il-maggiore/insiemeconte/cosa-sostenere-la-lista-dei-desideri/piccoli-pazienti-in-radioterapia/ Grazie a tutti.