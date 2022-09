Siringhe abbandonate zona via buffolara

Gallery





⚠️☣️Siamo nella zona fra via buffolara e via roncoroni e ci sono molte siringhe usate 💉a terra. Situazione sicuramente pericolosa, già segnalata ad Iren, ma per ora nessuna bonifica. Servono servizi che puliscano, ma è necessaria un'opera di PREVENZIONE Ne avevamo accennato qualche giorno fa e purtroppo la situazione non migliora, anzi. Ma è possibile passeggiare in piena città e vedere tutto questo? Evidentemente quel pezzo del quartiere non è degno di maggiore attenzione. Preoccupa tanto il pensare che l'eroina stia risalendo nei consumi, ma intanto che troviamo una soluzione i cittadini devono essere tutelati.