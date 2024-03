Di nuovo in scena per una serata spensierata!!!! Un nuovo appuntamento con I Fis'cén in collaborazione con l'Anmic Parma al 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐏𝐚𝐫𝐫𝐨𝐜𝐜𝐡𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐭'𝐄𝐯𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟏𝟓 𝐌𝐚𝐫𝐳𝐨 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟏.𝟎𝟎 Scenette grottesche in dialetto parmigiano e alcuni intermezzi con Luigi Abbati e la sua fisarmonica. Continuiamo insieme il nostro percorso di solidarietà... Vi aspettiamo!!!