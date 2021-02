Spreco Alimentare: Parma Est comune virtuoso

GIORNATA CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE, L’EMILIA È VIRTUOSA CON IL PROGETTO NAZIONALE SPESASOSPESA.ORG E LA SOLIDARIETA’ CIRCOLARE Il progetto si fonda sulla tecnologia blockchain portata dalla startup perugina Regusto e permette donazioni di privati e di eccedenze delle aziende agroalimentari in maniera tracciata e sicura. Tutti i numeri da Giugno ad oggi. PARMA - L'EMILIA si conferma virtuosa e sensibile al tema dello Spreco Alimentare e nella Giornata dedicata a questa importante tematica, il 5 Febbraio, evidenzia quanto fatto a livello regionale dalla start up Regusto e dai partner umbri del progetto SpesaSospesa.org, ideato e promosso a livelli nazionale dal Comitato Lab00. Un contributo importante per l'abbattimento dello spreco alimentare, oltre che per la riduzione dell'emissione di CO2, arriva infatti dall'innovativa piattaforma "Regusto" progettata e realizzata proprio a Perugia da Marco Raspati, Paolo Rellini e Flavio Barcaccia, rispettivamente co-fondatori del progetto e CTO responsabile del progetto di sviluppo della piattaforma. Come funziona il cuore tecnologico di SpesaSospesa.org, la piattaforma Regusto L'innovazione della piattaforma perugina e le sue molteplici applicazioni, hanno permesso al progetto solidale di SpesaSospesa.org di innescare un processo virtuoso di economia circolare, consentendo di trarre benefici non solo a chi riceve aiuti, ma anche a chi dona. Le aziende infatti che entrano nella piattaforma e aderiscono a SpesaSospesa.org possono donare le loro eccedenze alimentari evitando quindi inutili sprechi, ma possono anche vendere ad un prezzo etico i loro prodotti stoccati in magazzino, aiutando quindi la propria economia aziendale. Sia la donazione che la vendita sono rivolte ad enti accreditati dai Comuni che hanno patrocinato il progetto di SpesaSospesa.org e che indicano i soggetti realmente bisognosi ed economicamente fragili. A questi si aggiungono Onlus di caratura internazionale come Caritas, Emergency e Terre des Hommes. I numeri dei Comune “virtuosi”, tra cui PARMA EST Da Maggio 2020 ad oggi, i dati raccolti descrivono una filiera di solidarietà e di sostenibilità davvero importante con alcuni comuni virtuosi che si sono distinti. Tra questi c’è quello di Parma, che nei mesi tra Giugno 2020 e Gennaio 2021 ha raccolto e ridistribuito fondi per 9601 euro, con un valore medio superiore a 33.000 euro su un totale di 140.000. A beneficiare dei fondi EMPORIO SUD EST In totale sono stati distribuiti 17550 kg di prodotti alimentari, di cui 13300 donati e oltre 4000 venduti a prezzo di costo, sempre tramite la piattaforma Regusto. Su questa inoltre sono stati transati anche prodotti non-food. Tutto questo equivale alla distribuzione di 35.000 pasti… un impatto sociale davvero notevole. L’impatto ambientale dell’iniziativa è notevole: grazie a queste transazioni solidali si sono evitati 2660 kg di CO2. Aspetto fondamentale della piattaforma Regusto è la totale tracciabilità dei flussi di donazione e vendita e la possibilità di ricavare dati importanti quali l'emissione di CO2 risparmiata, l'abbattimento di spreco alimentare e l'equivalente di pasti serviti. A dare aiuti concreti e ad essere parte integrante del circolo virtuoso solidale, oltre al main partner nazionale, Sorgenia, anche importanti aziende agroalimentari del territorio come PARMALAT.