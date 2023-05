StraWoman e FitnessVerde - evento tutto al femminile a Parma

Via Samuel Morse · Cortile San Martino

Fitness all’aperto, benessere psico-fisico e divertimento. Tutto questo è StraWoman, una camminata riservata alle donne che vogliono dedicare una giornata a se stesse e al proprio benessere. Nata nel 2011, StraWoman è oggi il più grande raduno “al femminile” d’Italia. La 13^ edizione si è svolta il 13 maggio 2023 al Parma Retail per una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Ha collaborato FitnessVerde, che a Parma organizza la Camminata Rigenerante, un format di allenamento esclusivamente all’aria aperta, nel verde dei parchi, con appuntamenti quotidiani in parchi diversi a Parma e Collecchio. La mappa dei parchi è su bit.ly/fitnessverde e su www.facebook.com/fitnessverde. Per rivivere tutto l’anno le emozioni e il benessere della StraWoman, puoi partecipare a Camminata Rigenerante.