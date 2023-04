Strawoman al Parma Retail

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

𝗦𝘁𝗿𝗮𝗪𝗼𝗺𝗮𝗻, la corsa/camminata non competitiva dedicata, in particolare ma non solo, alle donne, torna a 𝗣𝗮𝗿𝗺𝗮 𝗥𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹 sabato 𝟭𝟯 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼. Una giornata di festa tra sport, musica, animazione e tanto divertimento! 𝗗𝗔𝗧𝗔: 13 maggio 2023 𝗟𝗨𝗢𝗚𝗢: Parma Retail 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘𝗡𝗭𝗔: ore 17.00 𝗥𝗔𝗖𝗘 𝗞𝗜𝗧 La quota d’iscrizione comprende: - t-shirt tecnica - bag gara con gadget offerti dai partner - pettorale gara - medaglia di partecipazione - rinfresco finale - assistenza medica - assicurazione gara 𝗠𝗢𝗗𝗔𝗟𝗜𝗧𝗔’ 𝗗’𝗜𝗦𝗖𝗥𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗣𝗨𝗡𝗧𝗜 𝗨𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟𝗜: compilando la scheda d’iscrizione e versando il contributo d’iscrizione presso: - 𝗗𝗘𝗖𝗔𝗧𝗛𝗟𝗢𝗡 𝗦𝗔𝗡 𝗣𝗔𝗡𝗖𝗥𝗔𝗭𝗜𝗢: via Emilia Ovest 237, Parma - 𝗗𝗘𝗖𝗔𝗧𝗛𝗟𝗢𝗡 𝗣𝗔𝗥𝗠𝗔 𝗕𝗨𝗥𝗟𝗔: c/o Parma Retail, Str. Burla 72, Parma 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘: pagando con carta di credito, paypal o bonifico bancario tramite il sito www.strawoman.it. Tutte le info su www.strawoman.it Email: info@strawoman.it Tel: 331.4370677