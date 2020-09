Studenti ammassati: gli autobus non bastano

Oggi (17 settembre 2020) la linea 2270 partita da Bixio alle ore 12:30 si è riempita eccessivamente di studenti dopo 3 fermate. Non sono stati rispettati i limiti vigenti durante il Covid19. Anzi vi era un sovraccarico di ragazzi tutti ammassati tra di loro, alcuni dei quali sono rimasti fuori dovendo rinunciare a tornare alla propria destinazione. Inoltre l'autista ha iniziato a guidare più forte del previsto, dopo aver notato l'ingente numero di ragazzi a bordo! Si sottolinea che in questi giorni la presenza degli studenti che escono da scuola prima è di numero elevato e che quindi non sono sufficienti solo due autobus (alle 12:05 e 12:30 da Bixio) per coprire gli studenti provenienti da paesi quali Noceto-Medesano-Felegara-Sant'andrea. Oggi è accaduto su questa linea, ma accade tutti i giorni su qualsiasi autobus scolastico. Si prega di risolvere al più presto questo enorme problema o per lo meno di aggiungere autobus con capienza maggiore per evitare rischi di assembramento.