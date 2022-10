Altre Città tipo Mantova, Ferrara ,hanno deliberato che associare il prezzo del teleriscaldamento al metano, quando il 70% del calore è generato da rifiuti è scorretto ,e sono corse ai ripari. Parma no. Basta che non si invade il proprio orticello ,tutto sbiadisce nell'indifferenza. Sarebbe ora che qualcuno mantenesse alta la pressione su Iren , che punta ,grazie ai fondi Europei ,ad ampliarsi verso ovest. Certo che se gli utenti fossero informati di come vengono calcolate le tariffe, forse , prima di collegarsi al teleriscaldamento , ci penserebbero un po su, invece di farsi imbonire da chi promette la luna nel pozzo. Penso che dobbiate parlarne, senza soluzione di continuità. Per vs informazione il 70% del calore è generato da rifiuti che i cittadini conferiscono pagando pure la Tari. Sempre per vs informazione l'Iva applicata è del 22% ,e non del 5%. In più vengono fatti pagare costi che simulano interventi che ci sarebbero stati se l'utente avesse avuto la caldaia. E chi più ne ha, più ne metta.... Marco Pelizzoni.