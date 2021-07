Trekking Dog sul Monte Valoria

Suggestiva escursione che, dal passo della Cisa, ci porterà alla scoperta del crinale Tosco Emiliano, dell'originale affioramento roccioso noto anche come Groppo del Vescovo. Ampli panorami e verdi pascoli saranno compagni di viaggio, sulle tracce della Via Francigena e dell'antico passo appenninico del Monte VALORIA, dove ancora oggi i pellegrini diretti a Roma transitano. Natura Avventura ed Emozioni, la ricetta che Trekking Dog Adventure vuole offrire a cane e conduttore in questa nuova proposta. Durata 4 ore escluse soste Distanza circa 8 km Dislivello 250.mt Abbigliamento e scarpe adeguate ad attività escursionistica, portare in zaino il necessario per proteggersi dal sole) cappellino occhiali crema solare ecc.), giacca antivento/antipioggia, acqua per sé e per il proprio cane, I cani devono essere assicurati ed in regola con libretto sanitario, non sono ammesse femmine in estro in escursione. Pranzo al sacco Ritrovo ore 09,00 parcheggio stazione a Ghiare di Berceto Secondo ritrovo ore 09,30 a Berceto da concordare con i partecipanti. Inizio escursione dal passo della Cisa ore 10,00 Info e prenotazioni Roberto Bardini Guida Cinofila Escursionistics Tel 3397550371 Mail roberto.bardini@trekkingtaroceno.it