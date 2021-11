VACCINAZIONI TERZA DOSE

Ad oggi mi risulta che i medici di famiglia non abbiano ancora ricevuto la richiesta dei nominativi dei pazienti da vaccinare a domicilio, nonostante già oltre un mese fa la Regione Emilia Romagna informava che "... per i cittadini in regime di assistenza domiciliare programmata o integrata e in generale per i soggetti con difficoltà motorie che impediscano la deambulazione le vaccinazioni saranno effettuate a domicilio, e verranno programmate non appena definiti gli accordi con i medici di medicina generale." Mi auguro che il virus non arrivi prima della "definizione degli accordi". Speriamo anche che non ci si dimentichi di nessuno, come avvenuto in passato per gli assistenti domiciliari.