VACCINAZIONI TERZA DOSE A DOMICILIO

Faccio riferimento al comunicato stampa del 5 novembre scorso dell'AUSL di Parma, che precisava: "Alle persone non trasportabili ... la somministrazione della terza dose è garantita al domicilio. Queste persone .. verranno contattate nei prossimi giorni dai professionisti dell'Azienda Usl o dal proprio medico di medicina generale. Gli accessi al domicilio sono organizzati a partire dalla prossima settimana e nelle settimane successive". Peccato che ad oggi molti dei pazienti che devono ricevere la terza dose a domicilio - e non hanno altra possibilità di prenotazione - mi risulta non abbiano ricevuto nè il vaccino, nè alcuna comunicazione dall'AUSL L’incredibile situazione sopra rappresentata mi è stata confermata sia dal mio medico di base, sia da operatori dell’AUSL che sono riuscita, faticosamente, a contattare, ma che non sono stati in grado di darmi alcuna informazione. Segnalo il problema, nella speranza che chi di dovere si attivi, soprattutto per queste persone, spesso “fragili”, perché il virus per loro non arrivi prima del vaccino!