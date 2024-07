Una via utilizzata come se fosse una discarica a cielo aperto. Sacchi neri nascosti dall’erba alta, venuti alla luce ora che la vegetazione è stata sfoltita. Via l'erba ma, purtroppo, non i rifiuti. Quelli sono rimasti. E i residenti non ci stanno. "In via Ceno è un susseguirsi di immondizia abbandonata", scrive chi abita li.