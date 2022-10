Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza; dalle Associazioni Datoriali, solo aumenti salariali irricevibili.

Gentilissima Redazione, Anche quest’anno sta per finire, ormai mancano un paio di mesi e per il settimo anno consecutivo, le Guardie Particolari Giurate e Servizi di Sicurezza, sono ancora senza il loro CCNL scaduto da dicembre 2015. Nonostante lo sciopero nazionale del 02 maggio 2022 che ha coinvolto 100mila addetti del settore, dove in migliaia hanno sfilato per le strade della capitale alla manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro lo stop dei negoziati per il rinnovo del Ccnl, dopo il fallito tentativo di conciliazione con le associazioni imprenditoriali di settore Assiv, Univ, Anivip, LegaCoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Lavoro, indisponibili a trovare la quadra sull’aumento salariale. E successivamente, quello del 17 luglio c.a. di 4 ore dalle ore 14 alle 18, degli addetti nei servizi aeroportuali, finalmente il 05 settembre u.s. sono riprese le trattative. Ci rendiamo conto che gli scioperi per il rinnovo del contratto, soprattutto in questo periodo pesano nelle tasche dei lavoratori, mentre il caro vita aumenta e non ultimo i repentini rincari delle bollette di luce e gas, mentre i nostri stipendi sono rimasti fermi al 2015. Ma diventa naturale decidere di scioperare per denunciare le miserevoli condizioni della mercificazione del nostro lavoro e dei salari al limite della sopravvivenza. QUESTI SONO GLI AUMENTI SALARIALI IRRICEVIBILI CHE VORREBERO PROPINARCI LE ASSOCIAZIONI DATORIALI, DOPO QUASI 7 ANNI DALLA SCADENZA DEL NOSTRO CCNL. Per le Guardie Particolari Giurate, si prospetta un aumento salariale di € 110,00, spalmati in tre anni e una tantum in welfare di € 370,00 in due tranche, la prima nel 2023 e l’altra nel 2024, in alternativa € 350,00 lordi, monetizzati. Riassumendo, ad oggi lo stipendio lordo di una GPG al sesto livello e di € 1058,06. Lo stesso aumento vale anche per i Servizi di Sicurezza, con alcune modifiche che verrebbero apportare nella classificazione del personale e cioè l’eliminazione da gennaio 2023 del livello “F” il più basso, che ad oggi percepisce uno stipendio lordo di € 797,14 e aumentando il periodo per ogni passaggio di livello, da 12 mesi a 18 mesi e riducendo lo straordinario domenicale e festivo al 20%. Dati alla mano, i salari medi italiani sono più bassi rispetto ai livelli europei e soprattutto poco diversificati per professione, età e comparto: tra le ragioni, un sistema di contrattazione collettiva molto accentrato e fin troppo propenso all'egualitarismo, persino a discapito di mercato e produttività. Gli imprenditori mirano a gestire il nostro tempo in cambio di piccole mance; è un ricatto che non può essere accettato: il contratto nazionale va chiuso senza speculare sulla pelle dei lavoratori. Ci permettiamo di rammentare che i tribunali del lavoro di Torino e Milano, hanno stabilito che nel nostro settore, in particolare nei Servizi di Sicurezza si riscontrano salari al di sotto della soglia di povertà (ex art. 36 della Costituzione). Da qui la domanda che ci poniamo è quella che il Governo dovrebbe approvare URGENTEMENTE, in ordine: prima di tutto una legge su rappresentanza e contrattazione e solo “subito” dopo, l’introdurre del salario minimo che garantisca condizioni di vita e di lavoro dignitose. Distinti saluti Angelo Sifrido Mancin