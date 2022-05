VIVO PARMA RINNOVA IL DEHOR E LANCIA L’APERITIVO DI MARE CON UNA SERATA SPECIALE

Mercoledì 25 maggio VIVO Parma si appresta a festeggiare l’arrivo della bella stagione con una serata speciale, organizzata in collaborazione con una rinomata Casa di champagne radicata nel territorio di Côte des Bars, in cui presenta una novità assoluta nel panorama del capoluogo emiliano: L’Aperitivo di Mare. Nella città conosciuta per le sue eccellenze gastronomiche, Gruppo Manno, il leader nel pescato nazionale, a cui fanno capo i ristoranti VIVO presenti su territorio italiano (Capalbio, Firenze, Milano e Parma), si pone l’obiettivo di far conoscere le specialità che il mare ha da offrire. Da qui nasce de L’Aperitivo di Mare, in cui i protagonisti d’eccezione sono i crudi e, soprattutto, le ostriche, affiancati anche dalle altre specie di pesce più rinomate o magari meno conosciute. Ad accompagnare le proposte culinarie, le bollicine della cuvée Brut Champagne Charles Collins, l’azienda francese partner dell’evento, selezionato appositamente perché si contraddistingue per essere lo champagne da aperitivo per definizione. Un vero e proprio viaggio alla scoperta di nuovi sapori ed aromi, con particolare attenzione alla qualità di tutte le proposte. Infatti, non solo le materie prime utilizzate arrivano da una filiera corta e controllata direttamente da Gruppo Manno, ma tutti i ristoranti VIVO sono dotati di menù digitali che presentano l’innovativo sistema Origin-e, che, attraverso l’icona rossa tipica del map pin, consente al cliente di risalire facilmente all’origine del pesce ordinato e sapere esattamente da dove proviene. L’appuntamento è quindi per il 25 maggio, nel dehor del locale, che sarà allestito appositamente per l’occasione e ospiterà un esclusivo DJ Set d’accompagnamento. Sarà poi possibile provare la nuova proposta aperitivo di VIVO Parma durante tutta la stagione primavera/estate 2022. Per info e prenotazioni: parma@ristorantevivo.com oppure +39 3783012753 Per rimanere sempre aggiornati sugli event: https://ristorantevivo.it/eventi/