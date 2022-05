Silvia Olari torna in tour con Mario Biondi

Periodo di grandi soddisfazioni professionali per Silvia Olari, conosciuta dal grande pubblico per la partecipazione all’ottava edizione di “Amici di Maria De Filippi”, e oggi più che mai protagonista di novità coinvolgenti per fans e appassionati di musica.

Dopo l’uscita del suo nuovo singolo, Iride, che in un mese ha fatto registrare oltre 45.000 visualizzazioni su Youtube, Silvia torna sul palco. È stata infatti scelta da Mario Biondi, artista di fama internazionale, per il tour che attraverserà l’Italia dal 5 al 31 maggio, toccando alcune delle principali città dello Stivale: “Essere stata scelta personalmente da Mario, è una soddisfazione enorme. Sono l’unica voce femminile presente in scena. Non mi è stato affidato il ruolo di semplice corista. Oltre a suonare le tastiere, ci saranno anche tante altre sorprese che potranno scoprire tutti coloro che parteciperanno al concerto.”. Com’è nata questa opportunità? “Mario mi ha contattata a dicembre per lavorare alla sua ultima fatica professionale in studio con altre due cantanti. L’album “Romantic” è disponibile al pubblico dal 17 marzo. Nei mesi seguenti ho ricevuto una chiamata dal suo manager che mi proponeva di partecipare alle date del tour”. Un rapporto, quello tra Silvia e Mario, che non si è mai perso negli anni: “L’ho sempre stimato, sia dal punto di vista umano che artistico. Con il tempo ho scoperto che anche lui apprezzava me e la mia musica. Ci siamo incrociati in alcune situazioni senza mai approfondire discorsi di lavoro. Ricordo di essere andata a sentire un suo concerto al Teatro Regio di Parma nel 2016 e di essere andata a salutarlo con altri colleghi a fine show. Poi nel 2018 ho duettato con lui a Cesenatico, durante un tributo ad Aretha Franklin. Sono sempre state esperienze estremamente positive”.

IRIDE – Sul palco con Mario Biondi, sulle principali piattaforme digitali, da Spotify a iTunes, con Iride. Dal 25 marzo, dopo cinque anni dedicati al mercato internazionale, Silvia Olari è tornata protagonista del panorama musicale italiano con un nuovo singolo. Iride, prodotto dall’ etichetta Music Shack Records, è accompagnato dalla sua versione inglese “No more tears to cry”: “Il genere è pop rock ma ha delle evidenti sfumature soul, soprattutto nella versione inglese. Trovo che sia coerente con me: raggruppa diversi stili ma in modo molto naturale e fluido. Ciò lo rende orecchiabile, accessibile all’ascolto per tutti ma assolutamente non banale. L’aspetto che più mi soddisfa è la sua capacità di valorizzare sia la musica che il messaggio. È un brano autentico. Un brano, a livello di sound, per così dire… “suonato”, grazie soprattutto alle chitarre e al pianoforte. Ci sono poca elettronica e pochi effetti: sono convinta che non abbia bisogno di “artifizi” per colpire il cuore di chi ascolta”. Iride è stato registrato in Italia ma la sua produzione è internazionale: nato dall’idea musicale di Bjorn Johansson, di Linda Dale e dell'autore Frans Janousek, il testo è stato completamente rielaborato ed adattato alla musica, nella versione italiana, da Silvia Olari.