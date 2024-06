Stash dei The Kolors a Parma: un giro in centro e tanti selfie

Anche Antonio "Stash" Fiordispino, il frontman dei The Kolors si è fermato da Pepen per la sua leggendaria 'carciofa'. La sua giornata parmigiana è iniziata in via Repubblica, in centro città. In compagnia di amici conosciuti durante alcune sedute di palestra con un preparatore parmigiano, ha fatto una sosta dalla storica paninoteca e un giro veloce in centro città, prima di lasciare la zona. Dopo le classiche foto di rito, Stash e i suoi amici hanno potuto degustare un piatto storico della tradizione 'pepeniana'. Solito look impeccabile, sorriso dietro agli occhiali da sole e pollice alto. Naturalmente la sua presenza non è passata inosservata.