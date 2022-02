Un anno di Servizio Civile con la Croce Rossa di Medesano

Un anno di svolta, un anno per gli altri, un anno per sé stessi. È questo il Servizio Civile e il Comitato della Croce Rossa di Medesano apre le porte a 5 Volontari del Servizio Civile Universale, che diventeranno parte attiva dell’Associazione, attraverso corsi di formazione e attività pratiche. “Una spirale di molte attività, impegni e responsabilità che procedono di pari passo con la soddisfazione e l’orgoglio di occupare il proprio tempo all’interno di un’associazione dove il fine ultimo di ogni azione è aiutare il prossimo” racconta Dunia, oggi Volontaria di Servizio Civile della CRI Medesano.

IL PROGETTO: Il bando (scaricabile qui) all’interno del programma "La Cri e la salute per tutti in Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia". Si rivolge a giovani tra i 18 e i 28 anni, pronti a mettersi in gioco a 360 gradi.

L’obiettivo generale del progetto è quello migliorare i servizi di trasporto e accompagnamento richiesti dai cittadini e/o dalle strutture sanitarie, attraverso un incremento dei trasporti stessi che ne faciliti la possibilità di accedervi, il tempestivo trasporto per favorire cure adeguate e di veder garantito il diritto alla salute. Dalle attività sociali a quelle amministrative, passando dai servizi in ambulanza, i giovani scelti avranno modo di sperimentare in prima persona cosa significa far parte della Croce Rossa Italiana, vivere nuove esperienze e trovare l’attività che più gli si addice per passione o inclinazione Quella offerta dal Servizio Civile è un’opportunità unica, che permette di crescere, migliorarsi, imparare, come spiega anche il Presidente della Croce Rossa di Medesano Gabriele Calì: “Vogliamo stimolare la crescita di competenze personali spendibili anche fuori dall’Associazione e dare l’opportunità di conoscere le dinamiche di un’organizzazione lavorativa, in questo caso volontaria e con fini umanitari”.

INFO UTILI: Le iscrizioni sono aperte fino al 10 febbraio 2022 e, se in possesso dei requisiti, è possibile presentare domanda a questo link. Il progetto prevede un impegno di 25 ore settimanali per la durata di un anno (dall’estate 2022 all’estate 2023). Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale riconoscerà un rimborso spese di € 444,30 mensili a ciascun Volontario.