sociale, a parma tutto pronto per la presentazione del progetto “edubiobimbi”

Sostenibilità ambientale come base di buon vivere, benessere e sana crescita delle giovani generazioni. È tutto pronto a Parma per la presentazione del progetto “EduBioBimbi - La salute del pianeta per la sana crescita dei bambini”, fortemente voluto dalla Fondazione Anna Mattioli ETS, realtà attiva da oltre due anni contro il disagio sociale e le fragilità giovanili. L’importante percorso di educazione e sensibilizzazione, patrocinato dal Comune di Parma, verrà presentato il prossimo mercoledì 31 gennaio, a partire dalle ore 11, presso il teatro della Scuola Primaria A. Frank, situato in via Pini, 16 nel quartiere di San Pancrazio, a Parma. Una data simbolica e non casuale, come sottolinea ilPresidente della Fondazione, Roberto Pagliuca: “Esattamente due anni fa, era il 31 gennaio 2022, ci lasciava Anna Mattioli, volitiva e generosa concittadina, di una famiglia parmigiana doc che ha sempre inteso il valore etico di fare impresa per bene. Anna aveva un sogno: restituire al territorio quel che da esso aveva ricevuto e destinarlo alla cura delle sue radici più vulnerabili. Dopo due anni, possiamo dire che il suo desiderio si sta concretizzando”. E il progetto “EduBioBimbi” rientra proprio in questo virtuoso percorso, ossia coinvolgere i bimbi di Parma in una serie di iniziative formative e ludiche sul benessere collegato alla sostenibilità ambientale ed incentrato sul rispetto della natura e delle persone. E nel contempo, offrire un approccio olistico e complessivo all'educazione ambientale dei bambini nel nuovo contesto dei cambiamenti climatici: dall'azione individuale a quella collettiva, la salute del pianeta per la salute di ciascuno di noi. L'elemento di innovazione sta nel mettere in rete diversi luoghi con differenti elementi pedagogici in unico percorso didattico. All’evento saranno presenti: Roberto Pagliuca e Barbara Galanti, rispettivamente Presidente e Direttore Generale della Fondazione Mattioli ETS, Agnese Tirabassi, Preside IC G. Ferrari, accompagnata dalle classi della scuola, Chiara Rossi, responsabile dei Servizi Educativi del Comune di Parma, Elisabetta Zanichelli responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Andrea Ferrante, Consulente Sostenibilità e Ambiente della Fondazione Anna Mattioli, e Gemma Adorni, referente del progetto “EduBioBimbi” e membro del gruppo spontaneo di volontari I monnezzari di Parma. Inoltre, è previsto il saluto istituzionale, tramite video messaggio, dell’ex Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova.