sound landscapes, il disco d’esordio della jazz’on parma orchestra

La Jazz’on Parma Orchestra, giovane realtà musicale di Parma, si presenta ufficialmente al mondo della musica con una nuova e rilevante produzione. Il disco SOUND LANDSCAPES, uscito il 10 dicembre, è il frutto delle esperienze di Beppe Di Benedetto, direttore, fondatore e musicista parmigiano dalle innumerevoli ed importanti collaborazioni nazionali ed internazionali, che ha raccolto intorno a sé i migliori talenti musicali del territorio, con un occhio particolare ai giovani musicisti più talentuosi e creativi. SOUND LANDSCAPES contiene sei brani originali scritti da Di Benedetto per orchestra jazz classica (5 sassofoni, 4 trombe, 4 tromboni, chitarra, pianoforte, contrabbasso, batteria, vibrafono, direttore) e si presenta come una novità sotto molti punti di vista. Tradizione, innovazione, musica totale, creatività, personalità: sono alcune delle parole chiave che il compositore persegue nella sue musica, parole chiave tradotte in suoni dai meravigliosi musicisti della formazione: Chicco Montisano, Manuel Caliumi, Matteo Valentini, Emiliano Vernizzi, Gabriele Fava, Eoin Setti, Simone Copellini, Matteo Pontegavelli, Ivan Elefante, Marco Indino, Valentino Spaggiari, Stefano Tincani, Daniele Nardi, Donald Castagnetti, Michele Bianchi, Luca Savazzi, Francesco Cannito, Stefano Carrara, Michele Morari, Edoardo Ponzi. Un’opera sicuramente colta e decisamente unica, dove lo studio, la sperimentazione, la ricerca, la passione e l’esperienza si trasformano in differenti e coinvolgenti atmosfere, generando panorami musicali sorprendenti e tutti da scoprire e riscoprire ad ogni ascolto. L’alternanza dei ritmi, dei colori, delle melodie, delle armonie sofisticate, la profondità e la creatività dei solisti, i momenti intimi, la possente sonorità dell’orchestra, non potranno altro che trasportare l’ascoltatore in un’esperienza sensoriale esclusiva e coinvolgente. La realizzazione di Sound Landscapes è stata resa possibile grazie anche al prezioso contributo di numerosi sostenitori che hanno partecipato attivamente durante i tre mesi di campagna per la raccolti fondi, indetta sulla piattaforma Produzioni Dal Basso. L’associazione Jazz’on Parma Orchestra ha inoltre consegnato le ricompense ai sostenitori della campagna di crowdfunding che ha raggiunto in pochi mesi 10.000 euro. Il disco è disponibile dal 10 Dicembre presso tutte le principali piattaforme di streaming online ed è edito da Trifonica Edizioni Musicali. Il CD fisico, in un’elegante confezione, è disponibile contattando la Jazz’on Parma Orchestra. info@jazzonparmaorchestra.it www.jazzonparmaorchestra.it Promo video: youtu.be/-h7s2lRgxLs