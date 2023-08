Calendario scolastico tutte le date regione per regione

Tutte le regioni hanno approvato il calendario scolastico 2023/2024, e hanno reso note le date del primo giorno di scuola.

Per tutta Italia i cancelli delle scuole si riapriranno a settembre, ma ogni regione opta per una data differente, quindi gli studenti italiani torneranno tra i banchi in date diverse; i primi saranno gli alunni delle scuole di Bolzano che rientreranno a scuola a partire dal 5 settembre.



Scopriamo il calendario scolastico regione per regione.

Calendario scolastico 2023/2024: tutte le date

Di seguito troverai il calendario scolastico 2023/2024 diviso per regione. Ecco tutte le date:

Primo giorno di scuola 2023 provincia di Bolzano: 5 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Trentino: 11 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Valle d'Aosta: 11 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Lombardia: 12 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Sicilia: 13 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Molise: 14 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Emilia Romagna: 15 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Friuli Venezia Giulia: 13 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Lazio: 15 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Campania: 13 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Marche: 13 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Veneto: 13 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Liguria: 14 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Puglia: 14 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Piemonte: 11 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Basilicata: 13 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Abruzzo: 13 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Calabria: 14 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Sardegna: 14 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Umbria: 13 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Toscana: 15 settembre.



Articolo originale su Today.it