Vigilanza: non solo sicurezza ma anche sostenibilità e impegno sociale

“La fabbrica non può guardare solo all'indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per l'uomo, non l'uomo per la fabbrica, giusto? Occorre superare le divisioni fra capitale e lavoro, industria e agricoltura, produzione e cultura. A volte, quando lavoro fino a tardi vedo le luci degli operai che fanno il doppio turno, degli impiegati, degli ingegneri, e mi viene voglia di andare a porgere un saluto pieno di riconoscenza.”

Queste parole, pronunciate dal grande Adriano Olivetti, ben rappresentano temi come la dignità del lavoro, non sempre data per scontata nell’epoca in cui viviamo. Un’epoca segnata da una crisi ampliata anche sicuramente dalla pandemia da Covid-19 avvenuta nel 2020, che siamo riusciti a superare soprattutto grazie all’impegno del singolo e di conseguenza della comunità.

Proprio in merito a quell’infausto periodo storico, è necessario ringraziare chi, non senza una dose di rischio, ha prestato il proprio servizio per continuare a tutelare la vigilanza e la salvaguardia delle persone.

La sicurezza al servizio dei cittadini

Una realtà quindi da ringraziare continuamente per il lavoro egregio che ha svolto è quella di Metronotte Vigilanza. In merito al periodo pandemico, è inoltre opportuno citare che Metronotte Piacenza è stato l’unico istituto di vigilanza che non ha mai smesso di operare sulla prima zona rossa dei comuni del Lodigiano (potentemente martoriato dal dilagare della pandemia) attraverso un protocollo approntato dai security manager e approvato immediatamente dalla prefettura di Lodi.

Le donne e gli uomini che operano in Metronotte hanno affrontato in quei giorni una sfida difficile e colma di pericoli di cui nessuno conosceva l’esatta entità. Un senso del lavoro e una fatica che ben si accosta a quella espressa da Olivetti nelle parole precedentemente citate.

Il successo di Metronotte si riscontra automaticamente nei numeri: Il gruppo vanta oggi un organico di oltre 450 dipendenti, più di 100 pattuglie operative sul territorio con un fatturato di oltre 20 milioni di euro. Una tendenza in continua crescita nel corso degli ultimi 12 anni.

A partire da queste premesse, è necessario quindi porre l’accento sul secondo bilancio di sostenibilità di Metronotte, redatto per illustrare gli obiettivi di impatto sociale raggiunti e per condividere e pianificare gli ulteriori obiettivi che l’azienda intende raggiungere.

Metronotte ha dovuto affrontare nel corso di un biennio (2020-2022) importanti cambiamenti: 1) intanto è da riscontare la penetrazione del mercato di Parma con l’apertura della sede secondaria presso Cittalab 2) inoltre, l’acquisizione del 100% dellequote di Electronic Controls S.r.l., unico altro istituto di vigilanza piacentino e azienda tecnica di installazione impianti di sicurezza detentrice dello storico marchio Lasatron.

Gli stakeholders di Metronotte

Se già durante la redazione del primo bilancio di stabilità, gli stakeholders coinvolti erano chiari, nel secondo questa credenza è stata confermata e rafforzata una volta di più.

Ma la reale forza motrice del progetto sono i dipendenti: sia quelli degli uffici interni sia gli uomini in divisa (armati o disarmati) e ovviamente anche i collaboratori esterni, di cui Metronotte si avvale sia in ambito tecnico che commerciale.

Senza dimenticare ovviamente i clienti, cui Metronotte rivolge il proprio impegno, e i fornitori (prevalentemente di impianti tecnologici). La partecipazione e il contributo allo sviluppo in alcuni selezionati network di imprese condisce la strategia di Metronotte L’azienda è associata a Confindustria Piacenza, Confapi Piacenza, Unione Parmense degli Industriali.

Eventi e iniziative per il territorio

Metronotte Vigilanza protegge e sostiene da sempre il territorio sponsorizzando oltre 70 associazioni sportive, culturali e di volontariato. Questa partecipazione è essenziale per stabilire un forte legame con le nostre aree di riferimento e rafforzare la connessione tra azienda e territorio.

Non mancano inoltre le iniziative sociali firmate Metronotte. Una su tutte è l’evento, lanciato da Progetto Vita e Metronotte Piacenza: “DAE-Vigiliamo il cuore della tua città”.

Un progetto che, come ha spiegato Daniela Aschieri, presidente di Progetto Vita: “renderà ancora più efficiente la rete di defibrillazione precoce sul territorio di Piacenza e provincia. Il personale di Metronotte sarà adeguatamente formato per essere in grado in tempi rapidi di effettuare le prime manovre di soccorso con i defibrillatori. Abbiamo scelto Metronotte Piacenza perché sono capillari e girano giorno e notte. Il tempo è vita e quando si parla di arresto cardiaco ogni minuto è prezioso”.

L’impegno è quello di mettere a disposizione della città la centrale operativa di Metronotte 24 ore su 24 con ben 27 delle 70 pattuglie operative. Le guardie giurate che verranno formate saranno 90.

Una risposta più che necessaria, dal momento che in Italia una persona muore di arresto cardiaco ogni otto minuti.