Panico da prima casa? Affidatevi ai professionisti

Anno nuovo, vita nuova! Finalmente vi siete decisi: direte definitivamente addio all’odiato affitto, per comprare una casa tutta vostra.

Certo, acquistare la prima casa è un grande passo e, soprattutto per i giovani che masticano poco di mercato immobiliare, può diventare un’esperienza a dir poco complicata, tra questioni di budget e dettagli tecnici e burocratici da valutare attentamente e, spesso e volentieri, poco tempo da dedicare alle visite e alla scelta della casa, del notaio, dell’agente,

della banca...

Insomma, più che un grande passo rischia di diventare una scarpinata tutta in salita.

Ecco, allora che diventa fondamentale farsi guidare passo per passo da chi ne sa più di voi.

A venirci in aiuto in questo è Federica, di Piccola Agenzia, una realtà immobiliare presente ormai da anni sul mercato parmense.

Le abbiamo chiesto qualche dritta per tutti coloro alle prese con l’acquisto della prima casa e lei ci ha fornito 5 ottimi consigli molto pratici, che saranno sicuramente d’aiuto.

Nessuna casa è per sempre!

Pensateci un attimo: quanto sono cambiate fino ad oggi le vostre abitudini di vita? Ecco, tenete contro che succederà ancora in futuro! Sappiate, infatti, che, in media le esigenze personali cambiano ogni 10-15 anni: nuovi lavori, nuovi partner, bebè in arrivo, trasferimenti per seguire le occasioni impreviste e imprevedibili della vita… insomma, chi lo sa dove sarete domani e in quanti sarete?

Per questo, Federica consiglia di scegliere la vostra casa non solo con il cuore, ma anche con la testa.

“Pensate all’immobile che state acquistando come a un investimento che tra qualche anno potreste dover rimettere sul mercato.”

Attenzione al mutuo!

È vero, vi lasciate alle spalle una rata d’affitto, ma tenete conto che ad attendervi c’è, quasi sicuramente, una rata di mutuo.

E, di solito, questa è accompagnata da spese condominiali, per tutelare il nuovo acquisto e tante altre spese accessorie.

Quindi fate bene i conti e non accollatevi una rata troppo alta.

“Tenete cautelativamente un pochino di margine per non trovarvi in difficoltà in futuro con una rata insostenibile.”

Trovate il giusto compromesso!

Spesso un’agente immobiliare sente i clienti dire “questa casa sarebbe perfetta per me, MA…” ...ha il terrazzo troppo piccolo, il giardino esposto a nord, il bagno cieco…

Insomma, se cercate la casa perfetta, che risponda in tutto e per tutto alle vostre esigenze, scordatevela!

Troverete sempre qualche dettaglio che non corrisponderà esattamente alle vostre aspettative. Valutate, quindi, bene pro e contro e, soprattutto...fatevene una ragione!

Il consiglio di Federica? “Non fossilizzatevi su un’idea troppo rigida della vostra casa ideale, ma mettete in conto che dovrete saper scendere a compromessi.”

Non spendete troppo!

Non c’è bisogno di tirare in ballo cifre e statistiche per capire che la grande maggioranza delle case sul mercato è usata. Significa che, oltre alle spese per l’acquisto, è probabile che dovrete mettere in conto di fare dei lavori di miglioria: da un semplice tinteggio fino a interventi di ristrutturazione veri e propri.

Ma ricordate sempre che la casa che state comprando è un investimento per il futuro.

Il consiglio di Federica, quindi, è di “spendere il giusto per i lavori, perché tra qualche anno, quando la rivenderete, il futuro acquirente non darà lo stesso valore che avete dato voi alle migliorie che avete apportato secondo il vostro gusto.”

La nostra agente di fiducia aggiunge anche un esempio estremo per rendere meglio l’idea.

“Nella ristrutturazione di casa vostra avete sostituito tutte le porte interne con porte nuove in legno massello dipinte a mano con i profili in rilievo placcati in oro. Avete speso di sicuro una fortuna, ma il futuro acquirente della vostra casa, quando la rivenderete, penserà quasi sicuramente che siano estremamente pacchiane e non darà loro lo stesso valore che state dando voi oggi.”

Fatevi consigliare!

Il punto, quindi, è che di aspetti da valutare attentamente, prima di procedere all’acquisto di una casa, ce ne sono diversi (tecnici, burocratici, organizzativi, familiari...) e, soprattutto per chi si approccia a questo mondo per la prima volta, non è per niente semplice gestire tutto quanto. Serve un agente? Serve un notaio? Serve una banca? Serve un garante?

E questi solo per farvi qualche esempio...

Una cosa è certa: comprare casa è l’investimento più importante della vita e va fatto con estrema cautela.

Per questo, Federica consiglia di “affidarvi a un agente immobiliare di vostra fiducia che vi segua passo passo. Evitate il fai-da-te e vi risparmierete tantissimi problemi!”

