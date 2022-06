Una buona conoscenza dell’inglese può cambiarti la vita

Si sa, al giorno d’oggi conoscere bene una lingua straniera può rappresentare un ottimo biglietto da visita, non solo perché si rivela un utilissimo strumento quando si viaggia – è vero che noi italiani siamo bravi ad esprimerci gesticolando, ma non sempre è sufficiente – ma soprattutto in ambito professionale. Presentare determinati requisiti durante un colloquio di lavoro è, infatti, ormai fondamentale, sia per chi desidera iniziare un nuovo percorso, sia per un professionista già avviato che punta a un avanzamento di carriera.

Se la padronanza di più idiomi rappresenta un plus – soprattutto se pensiamo a lingue come il tedesco, il cinese o il russo – il livello richiesto per la lingua inglese, la più parlata al mondo, è ormai alto, soprattutto in alcuni settori. La competenza deve indubbiamente estendersi sia alla parte scritta che a quella orale: pensiamo alla capacità di rispondere correttamente a una e-mail, non solo a livello grammaticale ma utilizzando un linguaggio coerente con il contesto e il giusto grado di formalità, oppure la fluidità nel parlare, partecipando a una call, un meeting o recandosi all’estero per una trasferta, in cui le conversazioni avverrebbero di persona. C’è solo una differenza in questo ultimo caso, non avremo uno schermo del computer a dividerci dall’interlocutore, dando un minimo margine per pensare, riflettere o cercare quella parola che proprio non ci viene in mente, di persona è tutto immediato e anche il linguaggio del corpo assume un’importanza non indifferente.

In questo contesto, individuiamo due principali categorie di persone: chi è alle prime armi e chi invece ha una conoscenza generale consolidata. Nel primo caso, il soggetto in questione ha studiato l’inglese durante la sua carriera scolastica, ha una base di conoscenza ma non l’ha mai utilizzato in ambito lavorativo e questo ha portato a perderne la padronanza. Nel secondo, l’individuo è preparato, ma vorrebbe accrescere le proprie competenze, magari specializzandosi in un linguaggio settoriale.

Una cosa è certa, entrambi dovrebbero considerare l’eventualità di seguire un corso.

Cosa offre l’Italia: una scuola tutta da conoscere

Distribuite sul territorio nazionale, molteplici scuole promuovono ogni anno un insegnamento da manuale, una preparazione rapida ed efficace per imparare l’inglese, in presenza oppure online. Quello che talvolta accade è che tali istituti non si dimostrano in grado di soddisfare le necessità di tutte le tipologie di interlocutori, sia da un punto di vista di insegnamento specifico, sia per quanto riguarda l’aspetto logistico di chi deve organizzare la propria giornata lavorativa sulla base degli orari di un potenziale corso da seguire.

Tuttavia, esiste una scuola che si distingue dallo scenario appena descritto. Siamo in Emilia Romagna, la regione, ricca non solo da un punto di vista turistico, ma anche a livello industriale, richiede più che mai una buona competenza linguistica. My English School offre corsi di inglese a Parma e si adopera come risposta a tutte le esigenze di chi desidera apprendere l’inglese. Prima fra tutte, la possibilità di inserimento in corsi, offerti sia in presenza che online, suddivisi in base al livello di partenza e calibrati a seconda dell’obiettivo che ogni studente si prefigge di raggiungere. L’ampia offerta formativa prevede che le lezioni siano aperte a persone di ogni età, che avranno la possibilità di personalizzare i giorni e gli orari di frequenza, peculiarità determinante per i lavoratori che intendono considerare un’eventuale iscrizione. Inoltre, è offerta la possibilità, a chi fosse interessato, di seguire non solo corsi di preparazione alle principali certificazioni internazionali, ma anche lezioni pensate per specifiche categorie professionali: un esempio pratico sono i linguaggi specifici quali Legal English, Medical English e Hospitality English.

Da non sottovalutare, l’ambiente predisposto ad accogliere ogni studente: si parte da un eccellente team didattico composto da insegnanti madrelingua certificati e con esperienza, fino a un consulente didattico in grado di dedicarsi allo studente passo dopo passo. Il tutto in un’atmosfera rilassata grazie agli ampi open space, che favoriscono socializzazione e apprendimento.

Un’offerta “mostruosa”

La stagione estiva è ormai alle porte, tra le vacanze sempre più vicine e le giornate più lunghe, la mente vaga verso mete esotiche o gite fuori porta ben lontane dall’ambiente lavorativo. Bisogna però ricordare che settembre arriva presto, le aziende ricominciano ad assumere e inizia “un nuovo anno” tutto da organizzare. Come pensare di presentarsi impreparati?

Ecco che la My English School di Parma pensa anche a questo, proponendo un’offerta unica nel suo genere: tre mesi di inglese in omaggio. Rivolta a ragazzi, studenti, adulti e aziende, la promozione “mostruosa” offre la possibilità di migliorare il proprio inglese gratuitamente per tutta l’estate iniziando a pagare da settembre. Durante l’intero periodo, gli iscritti avranno l’opportunità di sperimentare l'efficacia del metodo MySmart English, un approccio pratico e unconventional fondato su avanzate teorie linguistiche, che accanto a una didattica tradizionale, propone un’attività di conversazione in piccoli gruppi, condotta da insegnanti madrelingua e native speakers. Tutti i dettagli per accedere ai corsi si possono trovare sulla pagina internet www.myes.it.

Per chi fosse interessato, eventi e workshop organizzati ogni mese: aperitivi, sport, cultura, un modo alternativo e spensierato per praticare la lingua nella città di Parma.