Prima e dopo il trattamento: l’home staging fa miracoli

Avete presente quelle pubblicità che mostrano una persona prima e dopo un trattamento estetico?

Bene, ora provate a immaginare la stessa cosa, ma fatta con gli ambienti di casa.

Per migliorare l’aspetto della propria abitazione, a volte, basta solo saperla immaginare con un altro vestito, magari più elegante e raffinato, o semplicemente più pulito ed essenziale. Le possibilità, in questo senso, sono infinite.

Ma ogni casa ha quella caratteristica speciale che la rende unica: basta saperla vedere per metterla in luce.

Home staging: una tecnica di marketing da non sottovalutare

L’home staging ha lo scopo di dare una nuova e più appetibile veste agli spazi di casa, in ottica di futura vendita. Una vera e propria tecnica di marketing, che consiste nell’affidare la simulazione d’arredo a professionisti in grado di valorizzare al meglio ogni ambiente, con arredi, complementi, tessuti, luci e colori che possano andare incontro al gusto di un potenziale acquirente. L’home staging, quindi, serve a dare una possibile suggestione di come si potrà arredare quella specifica casa, così che il potenziale cliente ci si immagini all’interno in anteprima e ci si possa trovare naturalmente a suo agio.

L’allestimento rimane montato durante tutto il periodo della vendita e viene smontato solo a compravendita avvenuta.

Questo, perché lo scopo dell’home staging è vendere la casa suggerendo al contempo una possibile idea arredo.

Venditori e acquirenti: perché l’home staging conviene ad entrambi

Le fotografie e i video professionali, realizzati ad allestimento completato, sono un perfetto sistema per catturare l’attenzione dei potenziali acquirenti già dai portali immobiliari, aiutandoli a vedere in prima persona come lo spazio vuoto potrebbe essere utilizzato in modo intelligente, creativo ed estetico.

Insomma, è qui che si mostra il classico “prima” e “dopo” il trattamento.

In tal modo, il venditore sarà in grado di aggiungere valore al suo immobile, esaltandone i punti di forza, per venderlo al corretto prezzo di mercato, mentre l’acquirente riuscirà a percepirne il reale valore, proprio perché verrà aiutato dall’home staging a immaginarsi al suo interno e a pensare sin d’ora come abitarlo e viverlo in futuro.

Agenzie immobiliari: distinguersi sul mercato parmense con l’home staging

L’home staging è una tecnica ormai consolidata negli Stati Uniti, seppur poco conosciuta qui da noi in Italia, dove, solo negli ultimi 10 anni, ha trovato terreno fertile, soprattutto nelle città più grandi. A Parma, la Piccola Agenzia Servizi Immobiliari, è stata la prima a fornire tale servizio, già nel 2019, riuscendo a distinguersi in tal modo dall’offerta proposta dalle agenzie tradizionali della città.

Considerando speciale ogni singola casa e ogni singola vendita, la cura messa negli allestimenti dalla Piccola Agenzia dimostra la passione e l’amore per questo lavoro, così come anche l’utilizzo di strumenti e canali digitali, come video emozionali e campagne social per la comunicazione, ne afferma la lungimiranza e la voglia di affrontare il mercato in un modo diverso, più smart e accattivante.

Ottenere il giusto prezzo in meno tempo: la vera forza dell’home staging

Questo approccio moderno, creativo e tecnologico si è rivelato molto efficiente e apprezzato da entrambe le parti della compravendita, sostanzialmente perché è in grado di far ottenere, sia ai venditori che ai compratori, il giusto prezzo sul mercato in tempi più rapidi dei sistemi tradizionali.

E allora, guardate bene la vostra casa, osservatene tutte le sue piccole e grandi imperfezioni e criticità, perché questo non è che il “prima”. Piccola Agenzia Servizi Immobiliari vi garantirà un “dopo” unico, originale e assolutamente accattivante, in grado di far emergere la vostra casa rispetto a tutte le altre.

Ed ecco che, grazie all’home staging, la vostra casa sarà veramente pronta per essere venduta. Vedere per credere!