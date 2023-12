Nuovo Centro Ottico a Parma: quando la qualità incontra l'eleganza

Il senso della vista riveste una notevole importanza nella vita di tutti i giorni, trattandosi dello strumento principale con cui ci si interfaccia con la realtà circostante.

È sempre più comune, quindi, dedicarsi al benessere della propria vista, sia attraverso visite di controllo che, nel caso sia necessario, utilizzando la giusta correzione che si tratti di occhiali o di lenti a contatto.



Data la loro sempre maggior diffusione gli occhiali si sono evoluti nel tempo; pur continuando a garantire una visione nitida correggendo i difetti visivi, infatti, grazie all’avanzamento della tecnologia sono diventati sempre più leggeri, resistenti e confortevoli, offrendo una vasta gamma di lenti che soddisfano le esigenze di ogni individuo.



Inoltre, gli occhiali si sono affermati anche come accessori di moda, diventando un elemento importante nella definizione del proprio look.

Montature originali, colori accattivanti e design audaci li hanno resi uno mezzo per esprimere la propria individualità, contribuendo a completare un outfit con un tocco di eleganza.

Ci sono, poi, persone che preferiscono avvalersi del supporto delle lenti a contatto che permettono una migliore visione periferica rispetto agli occhiali e oggi sono disponibili in soluzioni sempre più confortevoli.

Grazie alle attuali innovazioni, ci sono soluzioni talmente leggere e comode che danno la sensazione di non indossare nulla.

Che si scelga l’una o l’altra opzione, l’importante è rivolgersi a professionisti di comprovata esperienza.

A tal proposito, l’Ottica Dalpasso è stata negli anni l’azienda che, pur mantenendo la sua vocazione familiare, ha dimostrato una spiccata propensione alla crescita, espandendosi oltre i confini regionali.



Apre a Parma un nuovo Centro Ottico

L’insegna emiliana, già attiva con cinque negozi tra Milano, Reggio Emilia, Modena e Bologna, nei giorni scorsi ha inaugurato un centro ottico nel cuore di Parma, potenziando la struttura dell’azienda con una presenza territoriale sempre più ampia.

Il centro ottico conta una superficie di oltre 100 metri quadrati, la maggior parte dei quali sono dedicati alla vendita; inoltre, è dotato di un’apposita sala per gli esami visivi, attrezzata con strumentazione interconnessa di ultima generazione, studiata soprattutto per la contattologia specialistica.



Il nuovo store Ottica Dalpasso si trova al numero 13 di piazza Cesare Battisti, a due passi da piazza Garibaldi; qui sono presenti tre collaboratori qualificati e di grande esperienza, pronti ad accogliere e supportare i clienti.





Spiega Enrico Dalpasso, che rappresenta la società emiliana:

«Da oltre sessant’anni abbiamo perfezionato ed affinato la nostra esperienza nell’ottica e nella contattologia e da circa tre anni stiamo realizzando il nostro programma di sviluppo territoriale per portare la nostra professionalità nelle città vicine: proponiamo brand moda conosciuti e collaudati dagli utenti e dal mercato ma anche e soprattutto nuovi brand di alta fascia per un target “luxury”, in linea con gli altri nostri centri ottici, tutti rigorosamente ubicati nei centri storici. Anche il format si rifà a quello degli altri store emiliani e milanesi inaugurati negli ultimi anni: ambiente elegante e caldo, personale e servizio accoglienti, per una esperienza di acquisto coinvolgente e positiva, lontana dalla monotonia delle catene e dai format di vendita standardizzati».

La recente apertura nella città di Parma, comunque, non rappresenta un punto d’arrivo per Ottica Dalpasso, come afferma Daniella Dalpasso, presidente della società:

«Parma è una città spumeggiante e propositiva e il centro ottico di piazza Battisti per noi è la logica continuazione di un percorso che prevede future aperture e speriamo altrettante soddisfazioni».