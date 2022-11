Birre per tutti i gusti: ecco come riconoscere quelle artigianali di qualità

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poco gassata, che non gonfia troppo e poi gli aromi che si possono percepire durante la degustazione.

Sono solo alcune delle caratteristiche di una buona birra artigianale di qualità e nei pressi del Campus di Parma, in Largo Sergio Leone 9a, se ne possono trovare quattordici tipologie. Qui da poco ha aperto Doppio Malto, il nuovo locale che si aggiunge ai 30 ristoranti del marchio presenti in Italia e ai 4 in Europa.



«Qui le birre le proponiamo a pranzo, a cena o per l’aperitivo – spiega Gianluca D'Ignoto, titolare del locale Doppio Malto di Parma -. Nel nostro menù le abbiniamo ai nostri piatti, consigliando ai clienti quella adatta in base ai gusti». Tante le varietà che produce direttamente Doppio Malto nel birrificio di Iglesias: «Ogni giorno studiamo ricette per produrre birre da affiancare alle portate delle nostre cucine, soprattutto in una città tra le più riconosciute a livello gastronomico: dalle classiche bionde a quelle più particolari ambrate, scure e aromatizzate».



Insomma, ce n’è per tutti i gusti nel nuovissimo locale che invoglia a ritrovarsi con colleghi universitari e non, amici e parenti, grazie ad uno spazio di circa 350 metri quadrati, 170 coperti e un dehors.