Affettuoso, fedele, generoso: ode al cane, una creatura dalle doti eccezionali

Accogliere un cane nella propria casa è un’esperienza emozionante e intensa, in grado di arricchire la vita di chi prende tale decisione.

Il legame che si può instaurare con un cane è molto speciale e, se sviluppato in maniera sana, si fonda sulla reciproca fiducia.

Certo, per instaurare un rapporto profondo ci vogliono molto tempo e dedizione: si tratta di un impegno totalizzante, continuo, che richiede di essere presenti in maniera costante, ma che offre tantissimo a livello emotivo.

Per questo, nel caso in cui si sia costretti a separarsi dai propri cani, anche se per breve tempo, si presta grande attenzione a dove collocarli.

La priorità è di affidare i propri compagni animali a professionisti che abbiano strutture adatte, in grado di accoglierli nella maniera migliore possibile.

Un alloggio a misura di cane

Il Centro Davide Bianchi, ad esempio, dispone di una struttura di accoglienza modernissima; costruita meno di un anno fa, è stata realizzata nel rispetto di tutte le più recenti norme inerenti il benessere animale, in una zona tranquilla e immersa nel verde.

L’edificio è circondato da ben due ettari di terreno a prato, dotato di ampi galoppatoi e zone di sgambamento.

I box dedicati ai cani sono suddivisi in tre zone distinte, cui l’animale può agevolmente accedere: una parte interna al chiuso, una parte esterna accessibile a piacere attraverso una gattaiola, coperta da tettoia e una parte scoperta posta, sempre, all’esterno, per consentire al cane di godersi il sole.

Un alloggio, quindi, studiato per essere a misura di cane, dove gli ospiti a quattro zampe possano sentirsi a proprio agio.

Questa pensione, però, si distingue per il tipo di ospitalità offerta.



Dato che Davide Bianchi si occupa, anche, di educazione comportamentale, di allevamento e di addestramento di cani, è in grado di accogliere i cani nella pensione in una maniera speciale.

Infatti, oltre ad ottemperare alla loro cura nutrendoli in maniera corretta, tenendoli puliti e dedicandosi al loro benessere, Davide consente agli ospiti della sua struttura di socializzare.

Nei casi in cui non ci siano controindicazioni, infatti, i cani vengono lasciati interagire e giocare tra loro, ovviamente sotto attenta e costante sorveglianza.

Del resto, i cani sono animali ‘da branco’ e gli scambi con i propri simili apportano grandi benefici.

Nel caso in cui questo non sia possibile (purtroppo, in caso di tare genetiche o traumi cronicizzati è sconsigliabile che l’animale sia lasciato in compagnia degli altri), il cane viene mantenuto separato dagli altri ospiti da una recinzione; in questo modo, può mantenere il contatto visivo con i suoi simili, godendo della compagnia, senza arrecare danno a sé e agli altri.

Lasciare il proprio cane in una pensione così speciale offre la garanzia che sia sereno, anche in caso di separazione.



Un impegno che dura una vita

Come già citato in precedenza, accogliere un cane nella propria vita è un’esperienza meravigliosa, ma bisogna tenere conto del fatto che è, anche, molto impegnativa.

Oltre che di moltissimo affetto, infatti, un cane ha bisogno della presenza continua del ‘proprio umano’, 365 giorni all’anno.

L’animale deve adattarsi ad un ambiente pensato per le persone nel quale non è autonomo e quindi non può essere totalmente autodeterminato e ha, quindi, bisogno di aiuto e supporto costante.

Inoltre, è necessario mettere in conto anche i costi che un cane comporta (banalmente, i costanti cibo e spese mediche, senza contare eventuali spese impreviste ed extra).



Questo non per scoraggiare ad adottare, ma per sottolineare quanto questa scelta debba essere effettuata con consapevolezza, responsabilità e convinzione.

Tale impegno, infatti, non si esaurisce con le basilari incombenze di cura: per una relazione di valore è necessario imparare a comunicare correttamente.

La comunicazione, infatti, è un punto fondamentale in qualsiasi relazione, ma il cane ‘parla’ una lingua diversa dalla nostra; per capirla, quindi, è necessario interpretare correttamente i messaggi inviati dai propri amici a quattro zampe.

Deve essere ben chiaro che, in una relazione cane/persona, è quest’ultima a doversi mettere in gioco, imparando a capire il proprio compagno animale e comprendendo come interagire con lui.

Fondamentalmente, bisogna accettare il cane e la sua natura, accogliendolo nella propria realtà; un cane è un animale, con i propri istinti e le proprie peculiarità, che nasce come predatore da branco.Da non dimenticare mai.

Umanizzare il proprio compagno a quattro zampe, quindi, non solo è deleterio, ma è scorretto nei suoi confronti. Paradossalmente così facendo, gli si azzerano quelle qualità per cui invece lo abbiamo scelto.

In maniera stringata, il padrone deve osservare il proprio cane con vero interesse ed attenzione, imparando così a percepire ciò di cui l’animale ha, davvero, bisogno.



Nel caso in cui, nonostante l’impegno profuso, si abbia bisogno di sostegno, Davide Bianchi si occupa anche di educazione di cani; grazie alla sua preparazione è in grado di trasmettere informazioni utili sul tema, offrendo un valido supporto per instaurare un eccellente rapporto con i propri cani.

Questo, sempre partendo dall’assunto che il primo a dover cambiare, imparando a osservare e comprendere, senza pregiudizi e informazioni fuorvianti, è il padrone.



