Nuove regole in Europa: edifici a prova di emissioni entro il 2030

Pensate, solo per un attimo, al vostro tanto sudato mutuo trentennale, stipulato con la precisa certezza che, male male che vada nella vita, quella casa “posso sempre rivendermela” per far cassa.

Un vero e proprio investimento non solo sulla vita presente, ma ancor più su quella futura.

Bene, ora immaginate che qualcuno vi dica che quella stessa casa, in classe energetica G, nel prossimo futuro perderà ogni valore.

L’Unione europea si è espressa: cambiamenti in arrivo

Succederà, purtroppo, non solo nella vostra immaginazione. Le nuove direttive dell’Unione europea oggi impongono, infatti, standard più alti di efficienza energetica per poter comprare e vendere casa.

La cara vecchia Europa ha messo paletti sulle emissioni in atmosfera degli edifici e ha indicato tempistiche precise per l’adeguamento degli stessi a tali soglie.

Il motivo lo conosciamo tutti, purtroppo: crisi climatica, global warming, inquinamento, effetto serra...chiamatelo come volete, ma il succo è che bisogna cambiare le nostre abitudini se vogliamo salvare il mondo e salvare noi stessi.

Vediamo, allora, in breve, cosa cambierà in tutta l’Unione europea:

Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a emissioni zero entro il 2030;

Gli edifici esistenti dovranno diventare a emissioni zero entro il 2050.

Gli immobili residenziali esistenti dovranno raggiungere la classe energetica E entro il 1° gennaio 2030 e la classe D entro il 1° gennaio 2033.

Obiettivo: ridurre consumi ed emissioni nocive

Queste mosse dell’Unione hanno come obiettivo dichiarato, da un lato, la riduzione delle emissioni nocive del 55% entro il 2030, dall’altro puntano a stimolare le ristrutturazioni di edifici privati e pubblici, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 del parco immobiliare dei 27 Stati membri.

Insomma, volenti o nolenti, l’Unione europea ha parlato e, in un modo o nell’altro, bisognerà adeguarsi. E, diciamo volutamente “bisognerà”, al futuro, perché la buona notizia è che i giochi non sono ancora fatti.

Lo sa bene, infatti, il mercato immobiliare italiano, che ha già intravisto spazi di manovra nei quali poter agire: con ogni probabilità, infatti, quando le direttive europee saranno recepite dallo Stato italiano, saranno previste non solo deroghe su alcune tipologie di edifici, come quelli appartenenti al patrimonio edilizio storico, ma anche bonus e incentivi per aiutare i proprietari ad adeguare le loro case alla nuova legge.

