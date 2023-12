La scuola diventa digitale grazie ai comportamenti green dei cittadini: ecco il progetto "Digi e Lode"

Al giorno d’oggi, è sempre più importante implementare la digitalizzazione nelle scuole non solo attraverso l’acquisizione di strumenti e macchinari, ma anche mediante la formazione dei giovani sul mondo digitale e il loro corretto utilizzo.

Con questo obiettivo, il Gruppo Hera mette in campo “Digi e Lode”, un progetto che premia le scuole attraverso i comportamenti virtuosi dei suoi clienti e cittadini. Il meccanismo di Digi e Lode è molto semplice: ogni volta che un cliente Hera attiva uno o più servizi digitali gratuiti, tutti con un impatto ambientale positivo, concorre ad incrementare un punteggio ripartito poi tra le scuole del suo comune, originando una classifica dalla quale emergeranno gli istituti vincitori. Il cliente deve semplicemente attivare il servizio: l’attribuzione dei punti avviene automaticamente, a cura di Hera. Collegandosi al sito dell’iniziativa, il cliente potrà inoltre scegliere una scuola specifica a cui destinare il punteggio acquisito. In questo modo, i suoi punti saranno automaticamente moltiplicati per cinque.

Complessivamente, in tutta la regione Emilia-Romagna, saranno premiate 15 scuole: 8 al termine del primo quadrimestre e 7 al termine del secondo quadrimestre. Fra queste, per la prima volta, potranno esserci anche quelle della provincia di Parma, che avranno la possibilità di aggiudicarsi 2.500 € ciascuna, spendibili in strumenti e attrezzature a favore della digitalizzazione della scuola. Si tratta, ad esempio, di monitor touch, lavagne interattive multimediali, videoproiettori, notebook, tablet, webcam, stampanti 3D, ma anche microscopi elettronici o percorsi formativi sulla progettazione tridimensionale. Senza dimenticare gli strumenti ludici per percorsi di apprendimento innovativi, come i mappamondi digitali.