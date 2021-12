Ecco come proteggere, al meglio, la propria impresa

Per ogni imprenditore, per piccola o grande che sia la relativa attività, questa riveste enorme importanza, sia a livello professionale che personale.

Un titolare attento, quindi, cerca di tutelare a 360° tutto ciò che concerne l’impresa.

La sicurezza fa parte degli aspetti cui prestare attenzione.

Questo ambito è molto complesso e articolato e richiede una forte competenza e capacità per essere gestito a regola d’arte; comprende, infatti, una gamma molto ampia di componenti da gestire e tenere sotto controllo.

Affinché il proprietario di un negozio, di una fabbrica, di un ufficio possa essere certo di avere una copertura efficace, quindi, è necessario che si rivolga a dei professionisti.

Chi lavora nel settore può, infatti, contare su una formazione ad hoc per poter garantire un servizio eccellente.

Sicurezza a servizio delle persone

Metronotte Vigilanza, ad esempio, è un istituto di vigilanza che, grazie alla sua conoscenza del territorio e delle dinamiche della sicurezza, nonché in virtù della propria esperienza, è in grado di studiare soluzioni estremamente efficaci, per soddisfare le effettive esigenze di ogni cliente.

Metronotte svolge le proprie mansioni con grande passione e impegno, prestando sempre molta attenzione alla persona. Le necessità individuali vengono, sempre, poste al centro di ogni servizio.

Questa filosofia è ben espressa da una delle loro frasi più rappresentative: “quello che facciamo è importante, ma è come lo facciamo che fa la differenza”.

L’Istituto di vigilanza nasce a Piacenza, dove ha la sua sede centrale, ma è, ormai, una solida realtà anche presso la città di Parma, dove si trovano gli uffici commerciali e operativi.

Metronotte Vigilanza, però, non si rivolge solo alle imprese, ma si dedica a garantire la sicurezza di chiunque abbia l’esigenza di un supporto professionale; enti pubblici, piccole e grandi aziende, attività commerciali, privati possono, quindi, trovare le soluzioni adatte a soddisfare le proprie esigenze.



Una soluzione per ogni esigenza

L’istituto di vigilanza è specializzato nel fornire, installare e gestire impianti di sicurezza, ma offre una vasta gamma di servizi, dedicati ai vari aspetti della sicurezza. Si occupa, infatti, di interventi su allarme, erogando servizi di vigilanza fissa, servizi ispettivi, servizi dedicati alla videosorveglianza e analisi video, antirapina e telesoccorso.

Sono disponibili, anche, prestazioni inerenti il portierato, reception, gestione chiavi, controllo accessi, continuous monitoring e cyber security.



Affinché l’offerta risponda appieno alle esigenze delle aziende, Metronotte Vigilanza dispone di un elevato livello di personalizzazione dei propri servizi.

Protezioni perimetrali, protezioni interne, sinergia con la videosorveglianza, tempestività d'intervento e soluzioni tecnologiche all'avanguardia possono essere “cucite addosso” alle reali necessità di ognuno.

L’azienda è, infatti, in grado di sviluppare un progetto su misura, creato sulle indicazioni del cliente (che può, anche, scegliere la formula dell’acquisto o quella del noleggio di impianti di videosorveglianza e allarmi).

L’istituto di vigilanza può, inoltre, affiancare il cliente nelle fasi di progettazione, costruzione o ristrutturazione di qualsiasi locale, coordinando lo studio delle predisposizioni e la successiva realizzazione degli impianti di sicurezza (allarme e videosorveglianza).

Priorità alla persona e agli standard qualitativi

Per mantenere l’elevato livello dei propri standard qualitativi, Metronotte Vigilanza si dedica, costantemente, alla formazione e all’addestramento del proprio team; inoltre, si serve di strumentazione tecnologicamente avanzata.

Le esigenze dell’utente sono sempre poste al centro dell’attenzione e vengono riservate estrema attenzione e cura ad ogni singolo dettaglio.

Proprio per soddisfare tutte le necessità al meglio, ottimizzando il rapporto costi/benefici, Metronotte Vigilanza si affida al processo di Risk Management, fondato su 5 aspetti fondamentali: la sensibilizzazione, l’organizzazione, l’analisi dei rischi, le sue politiche e procedure di mitigazione, nonché un costante monitoraggio e allineamento del sistema di protezione.

Tale modello viene applicato a tutti i servizi erogati, in quanto consente di acquisire conoscenza delle minacce e delle vulnerabilità che incombono sulla struttura da proteggere, potendo così dirigere sforzi e risorse a difesa delle aree più a rischio.

Questo approccio è efficace per ottimizzare le contromisure rispetto ai rischi e ai costi delle stesse; ciò rimanendo coerenti con la mission di Metronotte: “noi non vendiamo servizi... noi gestiamo la sicurezza dei nostri clienti”.



L’istituto di vigilanza si occupa delle zone di Piacenza, Parma, Pavia, Lodi e Cremona, forte, anche, della approfondita conoscenza del territorio.

Scegliere Metronotte Vigilanza significa optare per un’impresa che si dedica al settore sicurezza con particolare attenzione.