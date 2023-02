Le skills richieste nel mondo del lavoro

Il mondo del lavoro sta diventando sempre più complesso e competitivo. C’è una continua evoluzione dei ruoli professionali richiesti in quanto il mercato globale è contraddistinto da una costante dinamicità e competitività in ogni settore. La parola d’ordine ormai è “stare al passo coi tempi”, adeguandosi quindi ai ritmi frenetici del lavoro. Per queste ragioni le imprese ricercano figure che possiedano un’adeguata combinazione di soft e hard skills più in linea con le loro esigenze.

Cosa sono le soft e le hard skills

Nelle soft skills, si valutano abilità che sono più legate alla propria personalità e capacità comportamentali: apprendimento attivo, problem solving, team working, leadership, resilienza, e così via. Fra le seconde, le hard, rientrano invece le competenze di natura tecnica: capacità di scrittura, conoscenze informatiche e di programmazione, capacità analitiche, project management, uso di strumenti tecnici e conoscenza di lingue straniere. Soprattutto in riferimento a quest’ultima, oggi, è d’obbligo conoscere almeno un’altra lingua oltre la propria ed in particolare l’inglese che è considerato lo strumento comunicativo più comune e diffuso in svariati ambiti professionali, sociali, politici ed economici. Se quindi non si conosce tale idioma, è importante correre ai ripari e cercarsi un corso di inglese.

Dove imparare l’inglese in maniera efficace

In Italia c’è una scuola che, tra i suoi diversi progetti formativi, ha sviluppato un’iniziativa volta a migliorare i profili professionali dei propri studenti, potenziando la conoscenza dell’inglese: si tratta di My English School Parma. MyES è un network formativo presente con 50 sedi in Italia e all’estero, una delle quali si trova anche a Parma in via Provesi 3/a. In 10 anni circa questa rete di scuole è riuscita ad aiutare diverse persone di ogni fascia di età nell’apprendimento di questa lingua. Grazie al supporto di insegnanti madrelingua e native level e al metodo innovativo MySmart English®, viene proposta un’offerta didattica personalizzabile, completa, con corsi online, in presenza o in modalità blended; il tutto è finalizzato al conseguimento delle maggiori certificazioni della lingua inglese. Come prova della bontà dei suoi servizi e prodotti offerti è possibile visualizzare le tante recensioni positive presenti sulle principali piattaforme di valutazione come per esempio Trustpilot.

Un corso di inglese efficace per il mondo del lavoro

MyES ha inoltre un occhio di riguardo per coloro che vogliono sfruttare l’inglese anche nel mondo lavorativo. Infatti, quest’anno ha deciso di riproporre nel mese di Marzo la terza edizione dell’iniziativa Build Your Career, col chiaro intento di aiutare studenti universitari e chi è in cerca di un impiego a migliorare da subito il proprio profilo professionale.

Viene quindi proposto gratuitamente un percorso formativo, che tratterà argomenti correlati alla ricerca del lavoro, colloqui, soft skills e certificazioni.

Il tutto attraverso l’offerta di 1 mese di inglese in omaggio e la possibilità di partecipare a 4 giornate gratuite di workshop e laboratori (sia in presenza che a distanza) a tema lavoro e crescita professionale.

Si punterà, ad esempio, a migliorare il proprio curriculum, arricchendolo con una convincente lettera di presentazione e una descrizione più esaustiva delle proprie esperienze lavorative, a capire come individuare e valorizzare al meglio le competenze trasversali e come affrontare efficacemente un colloquio.

Infine si terranno dei workshop dove verranno analizzate le diverse certificazioni per individuare la migliore in funzione dei proprio obiettivi.

Inoltre, per chi decide di iscriversi entro il mese di marzo, ci sarà la possibilità di sostenere gratuitamente l’esame di inglese LanguageCert.

Tra l’altro, il corso potrà essere seguito online da tutta Italia oppure presso la sede di Parma in via Provesi 3/a.

Per ricevere maggiori informazioni su Build Your Career e su tutti i corsi offerti da My English School, è sufficiente compilare il form e scaricare il coupon valido fino al 31 Marzo dal sito oppure si può telefonare al numero 0521 240356